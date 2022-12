Altre due sconfitte per la Pallavolo Casciavola

Due sconfitte, ma dal sapore molto diverso per le squadre rossoblu a Viareggio.

SERIE C. Niente da fare per la PediaTuss che esce battuta dal campo dell’Oasi Viareggio (3-1), quarta forza del campionato. Tagliagambe manda in campo Liuzzo al palleggio con Sgherri opposto, Gori e Lichota centrali, Gaibotti e Messina di banda e Di Matteo libero. I primi due set sono praticamente in fotocopia, l’equilibrio dura pochi punti iniziali poi le padrone di casa allungano e chiudono senza troppi patemi. Nel secondo set il passivo è stato meno pesante solo perchè le rossoblu sono state brave ad annullare due set point. Nel terzo ecco la reazione tanto attesa, stavolta sono le casciavoline ad allungare ed essere brave a non far rientrare in partita le avversarie che si ricompattano nel set successivo chiudendo i giochi e portando a casa l’intera posta.

SERIE D. La Katinka Travel gioca un’ottima partita ma non basta al cospetto di uno Jenco che è formazione di categoria superiore semplicemente prestata alla Serie D. La squadra di Sabrina Bertini offre una prestazione di grande solidità e di grande sostanza, impegnando e spaventando fino all’ultimo punto le avversarie. E' mancata la ciliegina sulla torta, ovvero il riuscire a portare la partita al tie break, ma questo non può e non deve condizionare il giudizio sulla prestazione delle casciavoline. La Katinka Travel parte a spron battuto, sorprende le avversarie che forse si aspettavano una partita più facile ed il primo set non ha storia con le rossoblu sempre avanti, brave a chiudere ogni velleità di rimonta nel finale di set.

La reazione dello Jenco era prevedibile ed infatti il secondo set è sena storia, 1-1 e si passa al terzo dove l’equilibrio regna sovrano, le rossoblu danno l’impressione di poter potere a casa il parziale quando si trovano sul 23-21, ma un finale travolgente delle viareggine porta la frazione ai vantaggi dove viene premiata la maggiore esperienza delle padrone di casa. Sulla stessa lunghezza d’onda il quarto set, anche in questo caso il finale è punto a punto, la Katinka Travel non chiude due attacchi sul 23 pari e lo Jenco è bravo ad approfittarne per vincere con il minimo scarto.