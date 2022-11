Risorge la Pallavolo Casciavola: vittoria in Serie C

La PediaTuss torna al successo e lo fa nella giornata forse più difficile, contro la Tre Emme Versilia, una delle favorite alla vittoria finale. Le casciavoline ritrovano gioco e grinta, ma soprattutto quello spirito di squadra necessario anche a superare i momenti difficili che nel corso della partita non sono mancati.



SERIE C. Coach Tagliagambe deve rinunciare a Barsacchi e Bolognini e manda in campo Liuzzo in cabina di regia, Sgherri opposto, Gori e Lichota centrali, Messina e Gaibotti schiacciatrici e Tellini libero. Le rossoblu sembrano essersi tolte le scorie delle ultime partite, partono subito forte mettendo in difficoltà la ricezione avversaria e conquistando un paio di break di vantaggio che porteranno la PediaTuss sul 20-14. Qui la formazione ospite si scuote, mostra il suo potenziale e si avvicina fino al 21-19, ma le rossoblu sono brave a non disunirsi e grazie ad un attacco da seconda linea di Gaibotti arrivano quattro set point. Annullato il primo, sul secondo è una battuta sbagliata a regalare il set a Gori e compagne.

Nel secondo parziale stesso sestetto di inizio partita, le ospiti entrano in campo molto più determinate e con una maggior precisione in ricezione si portano avanti fino al 13-9. Sul 17-12 per le ospiti entra in campo Vaccaro al posto di Sgherri, ma l’inerzia della partita adesso è tutta dalla parte del Versilia che allunga a +6, Tagliagambe gioca la carta del secondo e ultimo time out, ma il parziale va alle ospiti che chiudono al primo set point 25-14.

Nel terzo set la PediaTuss prova a ritrovare quella spinta di inizio gara fatta di qualità ed entusiasmo. Tagliagambe rimanda sul taraflex le sei di inizio partita. L’avvio di frazione non da le risposte attese, la PediaTuss va subito sotto 6-3. Dopo il time out la PediaTuss ha una bella reazione e grazie ad una maggiore precisione in attacco piazza un break di quattro punti che le porta sul 12-10. La PediaTuss ci mette anche quella generosità che serve soprattutto in difesa e si porta, grazie ad un paio di attacchi di Gaibotti, sul 18-13. Da una incomprensione difensiva su una palla semplice rilanciata nel campo rossoblu, il Versilia ci costruisce un break di 3-0 che costringe al time out Tagliagambe. Sul 22-19 va in battuta Pietrini che entra al posto di Gori. Un muro di Liuzzo e un attacco da posto quattro di Gaibotti regalano cinque palle set, la prima si perde per un buon attacco delle versiliesi, la seconda la chiude una irrefrenabile Gaibotti.

Il terzo set inizia con la stessa formazione, la PediaTuss va subito sotto 3-0, ma reagisce prontamente con 5 punti consecutivi. Le rossoblu sospinte da Gaibotti e dalle giocate in palleggio di Liuzzo allungano sul 14-9, poi 3 punti consecutivi del Versilia, riportano sotto la squadra ospite. Inizia un testa a testa con le versiliesi che piazzano il break nel momento nevralgico e si portano sul 20-18 e da li allungano, nonostante il cambio in regia con l’ingresso di Paoletti, fino a ben sei palle set che vengono sfruttate alla seconda occasione. Si arriva così al quinto set che inizia con le ospiti subito avanti, ma con le rossoblu che annullano immediatamente il break subito. In gran turno in battuta di Gaibotti dilata il punteggio, con la PediaTuss che va al cambio campo sull’8-4. Anche nella seconda parte del tie break le rossoblu non sbagliano niente e non lasciano scampo al Versilia. 15-6 il risultato finale, una vittoria sofferta, voluta e conquistata con grande qualità e orgoglio dalle rossoblu.

SERIE D. Stop casalingo per le rossoblu piegate dal Volley Livorno al termine di una partita ben combattuta. Nel primo set la Katinka Travel entra meglio in partita, allunga fino al +5, poi qualche errore in battuta di troppo ridà fiducia alle livornesi che senza strappi particolari chiudono 25-20. Nel secondo parziale le rossoblu accusano il colpo, pronti, via e il punteggio vede le ospiti avanti 9-3. Con generosità Gherardi e compagne provano a rifarsi sotto ed in un paio di circostanze ci vanno molto vicine, ma il Volley Livorno riesce sempre a mantenere almeno un break di vantaggio e nel finale chiude 25-20.

Il terzo set inizia con il piede giusto per le rossoblù che poi riescono ad allungare fino a conquistare qualche punti di vantaggio poi gestito nel finale di parziale. Il quarto set è quello più equilibrato. Le rossoblù conducono fino al 18-17, salvo poi subire poi il parziale delle avversarie proprio nel momento più delicato del match. Finisce cosi con la vittoria del Volley Livorno, uno stop che chiude una serie di tre partite nelle quali la Katinka Travel aveva sempre ottenuto punti, ma che non deve demoralizzare la truppa rossoblu sempre più consapevole di poter giocare alla pari con tutte.