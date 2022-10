Inizio complicato per la PediaTuss Casciavola: terza sconfitta consecutiva

SERIE C. La PediaTuss più brutta della stagione alza bandiera bianca nel derby contro la Pallavolo Cascina ed incassa la terza sconfitta consecutiva su quattro partite giocate. Tagliagambe deve rinunciare a Barsacchi e Bolognini e schiera Vaccaro al rientro dopo un lunghissimo infortunio, così il coach rossoblu manda Liuzzo in regia, Sgherri opposto, Massima e Gaibotti schiacciatrici, Gori e Lichota centrali e Tellini libero, al gran completo invece la formazione cascinese che mostra più cattiveria rispetto alle rossoblu.



Mai avanti nel punteggio, salvo un 22-20 nel terzo set, i parziali scorrono via in fotocopia, Tagliagambe prova a ruotare più volte la formazione e a pescare a piene mani dalla panchina, ma ottiene solo piccoli, piccolissimi lampi di gioco nei quali Gori e compagne sono riuscite ad avvicinarsi ad un paio di punti dalle rivali, ma senza mai impensierirle seriamente. Adesso occorre resettare me queste sconfitte e ripartire. Il campionato è lungo, il credito con la fortuna (leggi infortuni) è ampio, ma non si può star troppo a piangersi addosso: serve una reazione, forte, e serve subito.

SERIE D. La Katinka Travel crea e distrugge nella stessa partita alla fine arrivano due punti ma con qualche rimpianto perché potevano tranquillamente essere tre. Dopo un primo set difficile con le rossoblu in difficoltà sulla ricezione che risulterà fatale in chiusura di parziale, nel secondo set Gherardi e compagne ingranano la marcia giusta e dominano la frazione chiudendola a 14. Nel terzo set la Katinka Travel parte con il piede gusto, allunga fino al 19-13 quando poi arriva il passaggio a vuoto che costerà un punto. Con un parziale di 9-2 le ospiti portano avanti e da qui inizia un testa a testa che porta a quattro palle set per le pontederesi che alla fine chiudono e si portano avanti 2-1.



La reazione della squadra di Bertini è veemente ed è la nota più positiva di questa partita. La Katinka Travel torna in campo determinata a non lasciare più niente alle avversarie e conquistano una quarta frazione che non ha mai avuto storia. Il tie break parte sul filo dell’equilibrio ma con le rossoblu sempre avanti. Al cambio campo si arriva sull’8-6, e da qui in poi c’è solo la Katinka Travel in campo, con un parziale di 6-1 arrivano ben 7 palle match, ma basta la prima per chiudere i conti.