La Pallavolo Casciavola sconfitta in un derby infuocato contro Dream Volley

Fine settimana non certo da ricordare per le formazioni rossoblù impegnate nei campionati regionali

SERIE C. Le partite contro il Dream Volley non sono mai banali e così per la quarta volta consecutiva la sfida fra queste due squadre arriva al set decisivo. Stavolta la PediaTuss però deve fare ammenda per non essere riuscita a chiudere una partita che aveva in pugno avanti di due set sul 22-20 nel terzo. Ma nella pallavolo si sa, non è mai finita fino all’ultimo punto e così le ragazze di Grassini sono riuscite a concretizzare una rimonta che sembrava impossibile.

Tagliagambe manda in campo Liuzzo al palleggio, Barsacchi opposto, Gori, Lichota centrali, Messina e Gaibotti schiacciatrici. Il primo break della partita è della PediaTuss con Gaibotti che confeziona anche un ace: 2-5, le rossoblu allungano fino al 4-11, poi un paio di errori in attacco e uno in ricezione riportano sotto il Dream Volley: 10-13. La manovra casciavolina perde di fluidità e così sul 13-15 arriva il momento del primo timeout per Tagliagambe. Sul 16 pari tutto il set è da ricostruire, ma l’inerzia della gara pare essere dalla parte delle padrone di casa. Il coach rossoblu cambia la cabina di regia e affida le chiavi del gioco a Paoletti, la PediaTuss è brava a riportarsi sotto e con un turno di battuta di Lichota si procurano 5 palle set che concretizzano al secondo tentativo con un errore in battuta delle avversarie



Sullo slancio del parziale vinto la PediaTuss inizia subito con un 2-5, ma il Dream con un lungolinea e un ace si riporta subito sotto. E' ancora Lichota dai nove metri a trascinare le compagne al 7-11, ma il Dream reagisce e recupera subito il break. Un punto di secondo tocco di Liuzzo regala il 12-15. Dopo un timeout il Dream Volley prova a riportarsi sotto. Un muro a due di Gaibotti e Lichota rispedisce a -3 le avversarie. Un ace di Barsacchi porta al 17-22. Un muro fuori regala alle rossoblu 5 palle set chiuse da un ace di Pietrini subentrata a Gori proprio per andare dai nove metri .



Il set inizia con il massimo vantaggio della gara per il Dream Volley che si porta sul +2. Le gialloblu sanno che devono dare tutto per allungare la partita. Il primo vantaggio casciavolino arriva sul 9-10, ma un attacco laterale e un ace ribaltano subito il punteggio, con le padrone di casa che allungano grazie ad un break di quattro punti La PediaTuss reagisce stringe le maglie della difesa e torna in parità. Sul 18-16 dentro Sgherri per Gaibotti e sul 19-18 ancora Pietrini in battuta che piazza un altro ace ed impatta il set. Le rossoblù arrivano alla volata finale avanti di due punti: 20-22, ma un errore e un attacco da posto quattro riportano tutto in perfetta parità, poi ancora un errore e un muro regalano due palle set al Dream Volley. Barsacchi annulla il primo, ma al secondo tentativo ancora un muro tiene in vita le pisane. Il quarto parziale si apre con l’inerzia della gara dalla parte del Dream Volley che punto dopo punto allunga fino al 15-10. Nel turno di battuta di Liuzzo la rimonta rossoblù che si concretizza nel 16-16. Le padrone di casa però piazzano un altro break di 4 punti e si portano 20-17 intravedendo il quinto set. Tagliagambe chiede timeout, ma la corsa del Dream Volley non si ferma ed il set si chiude sul 25-19.



Il tie break si apre nel segno delle gialloblu, squadra in rimonta che gioca ora sulle ali dell’entusiasmo. Il 6-3 che matura in un battito di ali ne è la logica conseguenza. Con il +3 maturato all’inizio del parziale si va al cambio campo. Due buone battute riportano sotto le rossoblu che non sfruttano l’attacco dell’8-8 e così si trovano ancora a dover rincorrere un minibreak. La parità viene comunque raggiunta sul 10-10, preludio ad un finale al cardiopalma. Dopo un timeout chiesto da Grassini il Dream Volley allunga ancora sul 12-10, prima e 13-11 poi, ma le rossoblu grazie ad un ace di Gaibotti si riportano in parità. Un attacco in diagonale da posto quattro regala alle padrone di casa la palla match annullata da un bel pallonetto. La seconda palla match, nonostante un’ottima battuta di Bolognini, all’esordio in maglia rossoblu, è regalata da una grossa ingenuità della PediaTuss che però rimedia con una buona difesa: 15-15. L’errore dalla seconda linea concede al Dream la terza palla match che questa volta viene concretizzata per il 17-15 finale. Nessun dramma e subito sguardo dritto alla prossima giornata, seconda trasferta consecutiva stavolta sul campo di Donoratico.

SERIE D. Seconda sconfitta di fila per la Katinka Travel che esce battuta 3-0 dal campo di Rosignano al termine di una partita nella quale la maggiore esperienza delle avversarie a giocato un ruolo determinante soprattutto nei momenti chiave del primo e del terzo set. Bertini inizia con Di Coscio in palleggio Corsini opposto, Gherardi e Caponi schiacciatrici, Caciagli e Pugliesi centrali e Centi libero.



L’avvio è equilibrato con le rossoblu che ricuciono un minibreak di svantaggio e si portano 9 pari. La partita corre sul filo dell’equilibrio fino al secondo minibreak delle padrone di casa e così, sul 20-18, Bertini spende il primo timeout della partita. Rosignano allunga comunque 22-19 La Katinka Travel non demorde e dopo un secondo timeout piazza un 4-1 di parziale che le riporta in parità, ma con un attacco al centro è Rosignano a procurarsi la prima palla set annullata da un pallonetto di Caponi. La seconda palla set le padrone di casa se la procurano con un attacco da posto 4, ma le rossoblu annullano anche questa. Al terzo tentativo Rosignano chiude il parziale.



Nel secondo set parte meglio Rosignano, ma le rossoblu con un parziale di 3-0 restano aggrappate alle avversarie ricucendo fino al 6-5. E' un buon momento per la Katinka Travel che si porta 7-11, Rosignano non molla e grazie ad un paio di errori nel campo casciavolino si riporta a -1. Il sorpasso delle padrone di casa arriva sul 15-14 grazie ad un diagonale stretto. Da qui in poi è solo Rosignano che arriva in un batter occhio al 20-15, Gherardi e compagne provano a rientrare ma Rosignano è attento alla prima palla set chiudo dopo un attacco lungo delle rossoblu.



Nel terzo set un muro a due Gherardi-Caciagli regala il primo vantaggio alle rossoblu 3-4 che poi sono bravissime ad allungare fino al 20-14. Passaggio a vuoto e break di 5 punti di Rosignano che si riporta non solo nel set ma anche in vantaggio prima 22-21 poi 24-21 con conseguenti tre match point. Il primo finisce nella rete, il secondo è annullato da un attacco da posto quattro così come il terzo: 24-24 e set ai vantaggi. Un errore in appoggio regala il quarto match point annullato da un mani fuori. Rosignano non molla e arriva alla quinta palla del match concretizzata da un ace.