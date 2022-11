Weekend perfetto per la Grandi Turris: vincono entrambe le formazioni di 1° Divisione

Il weekend pallavolistico della Grandi Turris si conclude con due grandi successi delle formazioni di Prima Divisione Maschile e Femminile. La formazione maschile esce vittoriosa dal Pala Cecchini di Portoferraio dove piega per 3-0 (25-23,25-16,25- 23) l’Elba Volley in una gara in equilibrio nel primo e nel secondo set. Nel primo set i biancoverdi partono molto contratti e così la partita resta in grandissimo equilibrio. Dopo uno svantaggio di tre punti (17-14) il sestetto pisano riesce ad alzare un po’ il ritmo, piazzando un buon break che permette loro di portarsi prima sul 17-17 e poi sul 23-23, allorquando due ace di Banti permettono a Vatteroni e Co. di conquistare il set.

Nel secondo set la Grandi Turris cresce nel ritmo e nel gioco. Il parziale resta in equilibrio fino al 14 pari. Da qui in poi i biancoverdi spingono sull’acceleratore chiudendo il set (25-16) con un attacco vincente di Bustaffa. Nel terzo set l’Elba prova a reagire e a giocarsi le ultime carte per tentare di rientrare in partita. Le squadre si avvicendando a guidare il punteggio fino al 23-23 momento in cui la Turris trova il break che consente loro di chiudere il set e conquistare la vittoria.

Successo e tanti sorrisi anche nella formazione femminile. Al PalaTurris le ragazze allenate dal duo Sangregorio-Fioretti continuano a divertire e a offrire un’ottima pallavolo. Il 'sei+uno' capitanato da Rachele Chiaverini supera infatti senza troppe difficoltà il Capannoli Young. La sfida mai in discussione, se non nel terzo set, termina con i parziali di 25-12, 25-19 e 25-23. La classifica ora sorride alla Grandi Turris che dopo quattro giornate ha collezionato tre vittorie e una sola sconfitta.