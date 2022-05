IUS Arezzo troppo forte: la PediaTuss Casciavola si arrende a un passo dalla finale promozione

SERIE C. Nel triangolare per accedere alla finale playoff alla PediaTuss Casciavola non riesce l’impresa di piazzarsi al primo posto. La mattinata era iniziata bene con la vittoria al tie break, la terza su confronti, contro il Dream Volley, ma nel pomeriggio lo IUS Arezzo si è mostrato un avversario troppo forte per le casciavoline che hanno lottano, ma alla fine sono uscite sconfitte 3-0. E' stata una partita a senso unico e solo nel secondo set la formazione rossoblu è stata in corsa per portare a casa il parziale, ma qualche imprecisione di troppo è stata fatale e così la PediaTuss non è riuscita a fare il miracolo.

Perché di vero e proprio miracolo si sarebbe trattato, questa sconfitta nell'ultima partita stagionale, contro una squadra oggettivamente molto forte, non toglie niente al campionato della PediaTuss, le giocatrici meritano un grande applauso per quanto fatto sul campo, e per questo parlano i risultati, per come sono cresciute dal punto di vista tecnico e della forza mentale e per come si sono compattate come squadra di fronte alle crescenti difficoltà a cominciare dal Covid 19, fino ad arrivare alla serie di infortuni che ha ridotto all’osso la rosa, costringendo tutte le atlete a sforzi pazzeschi per portare a casa prima il secondo posto nel girone e poi alla fine per risultare fra le migliori sei della Toscana a livello di campionati regionali. La stagione agonistica 2021/22 va in archivio come la migliore da quando la Pallavolo Casciavola è tornata in serie C, adesso subito al lavoro per programmare al meglio la stagione futura.

SERIE D. Niente da fare per la Renault Clas che lotta con grande generosità ma cade sul campo del System Volley al termine di una partita che lascia più di un rimpianto in casa rossoblu. Pensare che le cose si erano subito messe molto bene con la formazione di Sabrina Bertini che nel primo set è in completo controllo della partita, tanto da chiuderlo senza troppi patemi a 18. La reazione del System Volley è veemente, del resto fra le mura amiche le lucchesi hanno ceduto pochissimi punti in questa stagione, e così inizia un estenuante testa a testa che fino al 18-16 ha visto la Renault Clas condurre senza mai però trovare il break importante per spaccare il set. Si arriva così all'arrivo in volata che premia le padroni di casa non senza rimpianti soprattutto perché negli ultimi tre punti, quelli decisi, si è assistito ad altrettante decisioni controverse dell'arbitro signor Pini, tutte contrarie alla Renault Clas. All'inizio della terza frazione è la squadra di casa ad avere fra le mani l'inerzia della partita, senza però arrivare allo strappo decisivo, le casciavoline restano aggrappate al set per cedere ancora una volta nel testa a testa finale. Stesso canovaccio nel quarto parziale, solo che nel rush finale la Renault Clas proprio non ne ha più e la System Volley porta a casa i tre punti.