Grandi Turris: stop per  entrambe le formazioni di Prima Divisione

Il weekend pallavolistico della Grandi Turris si conclude con due sconfitte per le formazioni di Prima Divisione Femminile e Maschile. La formazione femminile deve arrendersi per 3-1 (25-19,25-23,18-25,25-18) al Cus Pisa in una gara ricca di emozioni e di ottimi scambi. Sangregorio si affida alla formazione tipo con la diagonale palleggio-opposto formata da Gemignani e Sodini, capitan Chiaverini e Cataldi bande, Neri e Biver centrali con Fortunati libero.

Le biancoverdi hanno subito un buon approccio. Il Cus prova a imporre il suo gioco ma le ospiti riescono a difendere e a rispondere ai tentativi di fuga avversarsi. Al giro di boa arriva però il break decisivo in battuta del Cus che riesce a staccare la Turris e a conquistare il primo parziale. Nel secondo set Chiaverini e compagne continuano a giocare una buona pallavolo ma le padrone di casa non mollano. Il set resta in equilibrio fino al 23-23 quando, prima un errore al servizio delle biancoverdi e successivamente un attacco vincente gialloblu, permettono alle ragazze allenate da coach Bedini di portarsi sul 2-0. Nel terzo set la Grandi Turris parte forte. Gemignani trova subito un grandissimo break in battuta che permette alle ragazze allenate dal duo Sangregorio-Fioretti di portarsi sul 9-1. Il netto vantaggio permette alle ospiti di condurre il set con agilità fino al termine.

Nel quarto parziale l’entusiasmo e la grinta biancoverde non bastano. Le ragazze del Cus riescono ad allungare sin dai primi punti mettendo in difficoltà là Grandi Turris che alla fine deve arrendersi 25-18. Sconfitta costruttiva per le ragazze biancoverdi che torneranno subito in palestra per preparare la prossima sfida casalinga contro il Torretta Volley, in programma sabato 19 novembre alle 18.30.

Dopo il successo ottenuto all’Elba nella prima giornata di campionato, per la prima divisione maschile arriva uno stop. Al PalaTurris la Grandi cede per 3-2 al Cecina al termine di una lunga battaglia pallavolistica. Nel primo set i ragazzi di Volk riescono subito ad allungare grazie agli attacchi vincenti dei centrali e ai tanti errori della giovanissima formazione ospite. Avanti 19-13, i biancoverdi si fanno prima rimontare e successivamente cedono al Cecina per 22-25. Nel secondo set Vatteroni e compagni riescono a reagire e rimettere la partita in equilibrio in un set tirato e combattuto (25-20). Il set vinto non da però la giusta energia ai biancoverdi che nel terzo set subiscono ancora una volta il Cecina che sfrutta i tanti errori e le tante disattenzioni nel campo della Grandi e si riporta in vantaggio nel conto dei set.

La gara è combattuta, entrambe le squadra non cedono il passo e alla fine del quarto set sono i padroni di casa a trovare lo strappo vincente che porta la sfida tie break. Nel quinto e decisivo set i ragazzi di Volk si portano sul 13-11 ma, nonostante i due punti di vantaggio, si fanno rimontare e cedono per 15-13 ai giovanissimi ragazzi del Cecina. La Grandi Turris tornerà in campo domenica 20 novembre ospite del Calci.