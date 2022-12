La Pallavolo Casciavola celebra il settore giovanile: tre formazioni ai playoff

Conclusa la prima fase dei campionati under 16 e under 18 che hanno visto protagoniste ben tre formazioni della Pallavolo Casciavola. Ottimo il risultato conquistato dalla PediaTuss nel campionato giovanile di punta, ovvero l’Under 18. La squadra allenata da Sabrina Bertini ha visto il proprio girone collezionando solo vittorie 10 su 10, concedendo alle avversarie solo un set a fronte di 30 vinti. Numeri da capogiro che hanno permesso alle rossoblu di conquistare il primo posto anche nella griglia dei playoff che andranno ad iniziare il 10 gennaio. Un risultato importante che garantirà alla PediaTuss il fattore campo amico nelle sfide ad eliminazione diretta, in gara unica che porteranno all’assegnazione del titolo regionale.

Nel campionato Under 16 invece terminano a centroclassifica le due squadre casciavoline, con la Farmacia Savorani che termina al terzo posto il girone G, uno dei più competitivi del lotto, mentre la Cartoleria Orlando stacca il quarto posto finale nel girone F. Entrambe le squadre si sono qualificate per i playoff che anche in questo caso scatteranno subito dopo le festività natalizie. La squadra di Daniele Favilla si posiziona perfettamente a centro schieramento, sedicesimo posto, mentre quella di Giuseppe Mataluna leggermente più in basso, al venticinquesimo posto. Le due squadre saranno comunque una spina nel fianco per tutte le avversarie che per andare avanti nel tabellone dovranno fare i conti anche con la Pallavolo Casciavola.