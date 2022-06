Salvezza in volata: la Pallavolo Casciavola conserva la Serie D

Finisce con la grande festa in campo della squadra rossoblu che con il 3-0 ottenuto a spese del Tegoleto Volley conquista la meritata salvezza e così anche il prossimo anno la Pallavolo Casciavola potrà schierare due formazioni al via dei campionati regionali, una in serie C e una in serie D. La formazione allenata da Sabrina Bertini era padrona del suo destino: una vittoria avrebbe permesso alla Renault Clas di sedersi comoda ad attendere senza alcun patema d’animo la sfida di martedì fra Sporting Asciano e Cortona Volley e così è stato, con i tre punti conquistati al Pala Renautl Clas di Casciavola le rossoblu non possono essere raggiunte da entrambe le squadre che si affrontano fra di loro e quindi sono certe di aver evitato il terz’ultimo posto che significava dover passare dai playout che sono sempre una incognita.

La partita è stata quasi un monologo di Barsacchi e compagne, anche se l’avvio del primo set è filato via sui binari dell’equilibrio fino al 13-13. Da qui in poi la Renault Clas ha ingranato la sesta è con un parziale di 9-1 ha indirizzato la frazione di gioco a suo favore. Nel secondo set non c’è stata partita: con le casciavoline che hanno dominato in lungo e largo chiudendo addirittura a nove. Più equilibrato il terzo set con la squadra ospite che non ci stava a fare da sparring partner e, ribattendo colpo su colpo, è rimasta aggrappata alla partita per due terzi di parziale. Ma la Renault Clas in stato di grazia non si è fatta irretire, ha continuato a giocare senza accusare passaggi a vuoto ed ha piazzato il parziale decisivo al momento opportuno fino a chiudere 25-18 e poter subito dopo dare libero sfogo alla gioia irrefrenabile per una salvezza conquistata si all’ultimo respiro, ma con pieno merito. Ancora una volta la Pallavolo Casciavola ha dimostrato di avere un vivaio all’altezza della situazione perché è bene ricordare che la Renault Clas è formata per undici dodicesimi da giovani atlete under 18 con addirittura due under 16.