San Miniato sogna le Olimpiadi grazie a Carlotta Cambi e alla pallavolo

"Personalità nel palleggio che non si vedeva da tempo”, “Sembra di rivedere Leo Lo Bianco”, “Finalmente virtuosismo e imprevedibilità”. Sono soltanto alcuni dei commenti social dedicati a Carlotta Cambi, una delle note più liete della nuova Nazionale Femminile di volley guidata da Julio Velasco. Le Azzurre hanno concluso con una prestigiosa vittoria (ai danni della Turchia) la prima fase della Nations League e possono sognare a occhi aperti la qualificazione alle Olimpiadi. Parigi sembra oggi più vicina grazie alla regia di Carlotta, alzatrice 27enne originaria di San Miniato che ha fatto entusiasmare non poco i tifosi. Chi la conosce bene, però, non è rimasto sorpreso dalle prestazioni in Nazionale.

Nell’ultimo campionato di A1 a Pinerolo ha registrato numeri importanti, una stagione che rischiava di essere sottovalutata ma che non è sfuggita al fiuto di Velasco. In 26 gare ha messo a referto la bellezza di 102 punti, vale a dire una media di quasi 4 a match: è un “vizietto” che ha sfoggiato anche in Azzurro, mettendo a segno 18 punti nelle quattro partite di Nations League finora disputate. La carriera della regista samminatiese parla per lei.

La svolta è arrivata nel 2014 quando ha avuto la possibilità di approdare in A2 con Piacenza, conquistando in contemporanea il bronzo con la Nazionale Under 20 nei Mondiali di categoria. Poi è stata ingaggiata da Casalmaggiore, il club a cui rimarrà per sempre legata per l’esordio in A1 e per le vittorie della Supercoppa Italiana e di una incredibile Champions League. Il 2016 è stato l’anno del debutto con la Nazionale maggiore e del passaggio a Novara che le ha permesso di gustare la gioia dello scudetto. Quella di Pesaro (2017) non è stata una semplice parentesi: è nelle Marche che Carlotta ha giocato finalmente da titolare, una continuità che ha assicurato anche la nuova convocazione in Azzurro culminata con la medaglia d’argento ai Mondiali.

Bergamo, Cuneo e Firenze sono state le tappe successive di questo percorso sportivo, con l’avventura fiorentina interrotta nella scorsa stagione a campionato in corso per il gran ritorno a Novara prima dell’approdo a Pinerolo. Dopo la vittoria ai danni della Bulgaria in VNL è stata fin troppo modesta: “Bisogna avere pazienza e continuare così, sono molto contenta di essere utile al gruppo”. Carlotta Cambi non si sta rivelando semplicemente utile, ma una titolare a tutti gli effetti con le carte in regola per partecipare da protagonista a Parigi 2024. Non è solo San Miniato a fare il tifo per lei, ma tutto lo stivale.