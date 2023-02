Volley A2, Che Kemas: battuta la capolista

"E’ una partita che stavamo preparando da due settimane, e sono state forse le migliori per noi. Nell’analisi dobbiamo essere onesti: abbiamo approfittato di una squadra reduce da un grande successo e priva del principale terminale offensivo, ma noi siamo stati bravi a rimanere attenti, concentrati, senza farci prendere da eccessivo agonismo. Abbiamo fatto le scelte giuste. Ci godiamo questi tre punti, e da martedì riprenderemo, con la nostra testa, con la nostra voglia di migliorare e far bene le cose". E' un coach Mastrangelo decisamente contento: la Kemas Lamipel Santa Croce batte la capolista Vibo Valentia 3-0 e accorcia le distanze sul podio della serie A2. Una partita praticamente perfetta: "Un risultato netto che ci dà grande morale. In casa continuiamo ad avere un ruolino importante, questi tre punti secondo me sono punti d’oro, contro la capolista li prenderanno in pochi. Certo, siamo stati favoriti dall’assenza del loro opposto titolare, ma abbiamo comunque interpretato al meglio la partita fin dall’inizio, con la battuta, con la lucidità in attacco. Bella vittoria di squadra" ha commentato Coscione.

La Kemas si fa subito sentire (7-4) e il divario rimane tale fino al 16-13, rientro di Vibo per il 23 pari, finale 25-23.Il secondo set è più equilibrato all'inizio per il 4-6, poi la Kemas ricuce e mette la freccia pe il 15-12. Il tabellone indica 22-17, finale 25.20. Partenza da 4-1 per la Kemas, il vantaggio aumenta e questa volta Santa Croce è brava a non farsi rosicchiare tutta la distanza, anzi (23-16). Finale. 25-17.

Santa Croce -Vibo Valentia: 3-0 (25-23, 25-20, 25-17)

Santa Croce: Arguelles 1, Coscione, Favaro, Motzo 21, Colli 6, Maiocchi 11 Vigil Gonzalez 4, Compagnoni, Hanzic, Loreti, Morgese, Giovannetti, Truocchio 11. All. Mastrangelo, 2^ All. Bulleri.

Vibo Valentia: Mijalovic 6, Candellaro 6, Cavaccini, Orduna, Carta, Tondo 9, Piazza, Balestra, Tallone 2, Terpin 9, Lucconi 5, Belluomo, Fedrizzi 3, Buchegger. All. Cezar Douglas.