Sara Barsacchi vestirà la maglia della Pallavolo Casciavola

Pallavolo Casciavola è lieta di annunciare Sara Barsacchi come giocatrice della PediaTuss che andrà a disputare il prossimo campionato di serie C. Barsacchi, classe 2005, dopo una stagione disputata ad ottimi livelli con la maglia della Renault Clas inserie D, approda in prima squadra al termine di una lunga trattativa condotta con il VBC Calci. Barsacchi nella sua fin qui breve carriera, ha iniziato a giocare a pallavolo con la maglia degli Ospedalieri Pisa, poi è arrivato il passaggio al VBC Calci, ed infine quello in rossoblu. Con la maglia della Pallavolo Casciavola ora disputerà il suo primo campionato di serie C, andando a rinforzare il reparto schiacciatrici