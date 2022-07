Un altro tassello rossoblu: Sara Di Matteo confermata nella Pallavolo Casciavola

La Pallavolo Casciavola comunica la conferma del libero Sara Di Matteo che così farà parte anche nella stagione 2022/23 della rosa che affronterà il campionato di serie C. Sara Di Matteo, libero classe 2004, è cresciuta nel Volley Club Cascinese, la società che si occupa del volley giovanile e legata a doppio filo alla Pallavolo Casciavola, dalla base della pallavolo, Sara è cresciuta fino a conquistare il titolo provincia Under 14 e a sfiorare quello Under 16. Campionato dopo campionato è entrata nell’orbita della prima squadra nella stagione 2020/21 e da allora è sempre stata riconfermata. Così sarà anche per la stagione 2022/23 che sarà la terza nella quale vestirà la maglia rossoblu nel campionato di serie C.