Sara Lilli è la nuova palleggiatrice della Pediatuss Casciavola

"Pallavolo Casciavola è lieta di comunicare di aver acquisito per la stagione 2024/2025 le prestazioni sportive della giocatrice Sara Lilli che così entra a far parte della rosa della PediaTuss Casciavola partecipante al campionato di Serie C".

Sara Lilli, palleggiatrice nata a Pisa classe 1998, è un gradito ritorno in maglia rossoblu. Infatti dopo aver mosso i suoi primi passi nella pallavolo ad 11 anni a San Giuliano, successivamente ha vestito per ben quattro stagioni la maglia della Polisportiva Casciavola. Al Pala Pediatrica ha disputato, sotto la guida dell'attuale coach rossoblu Alessandro Tagliagambe, due campionati under 16 e due under 18 (vincendo un titolo provinciale), oltre ad uno di Serie C, concluso con la promozione, ed uno quindi di serie B2.

Successivamente è passata al Dream Volley ed anche con la formazione pisana ha vinto il campionato di Serie C approdando nella categoria superiore dove ha disputato una stagione. Chiusa la parentesi in maglia gialloblu, Lilli è passata all’Oasi Viareggio dove è rimasta nelle ultime quattro stagioni disputando sempre campionati di vertice.

Dopo la partenza per motivi di studio di Chiara Liuzzo, a lei i ringraziamenti per le belle stagioni disputate con la Pallavolo Casciavola, la scelta dello staff tecnico e dirigenziale si è immediatamente orientata su Sara Lilli che così torna, dopo quasi un decennio, a vestire la maglia che l’ha lanciata nella pallavolo 'dei grandi'.

"Sono molto contenta di tornare a Casciavola e di ritrovare Alessandro come coach - spiega Lilli - con lui ho imparato tanto e mi sono sempre trovata bene. Siamo un bel gruppo, non ho mai giocato insieme a nessuna di loro, ma ci si conosce ormai da anni, non mi sento di fare proclami, non è nel mio modo di essere - conclude Lilli - ma quello che è certo che ci sarà sempre il massimo dell’impegno per far bene e cercare di centrare l’obiettivo dei playoff".