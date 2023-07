Anche Sara Panelli è una nuova giocatrice della Pallavolo Casciavola

"La Pallavolo Casciavola informa di aver raggiunto un accordo con la giocatrice Sara Panelli, ruolo palleggiatrice, per la stagione 2023/2024. L’atleta farà pertanto parte della rosa 2023/24 della PediaTuss impegnata nel prossimo campionato di Serie C".

Sara Panelli, classe 2005 è nata a Pescia dove ha iniziato a giocare fin da bambina percorrendo tutta la trafila dal minivolley fino all’under 16 e raccogliendo anche belle soddisfazioni come l’accesso alla finale regionale under 13 e la convocazione per la rappresentativa territoriale. Con il passaggio all’under 18 Sara cambia casacca andando a vestire la maglia del Porcari dove esordisce anche in Prima Divisione.

Chiuso il percorso giovanile, siamo all’attualità, con la chiamata della Pallavolo Casciavola: "Sono molto contenta di essere qui a Casciavola - spiega Sara Panelli - per me è un’esperienza nuova, in un campionato altamente competitivo, insomma un grande passo, ma anche una bella occasione per la mia carriera. I primi allenamenti fatti nel giugno scorso, mi hanno permesso di conoscere sia il gruppo sia l’allenatore, con entrambi mi sono trovata bene, c’è voglia di lavorare, ma anche di aiutarsi l’una con l’altra, le premesse sono le migliori possibili ed io spero di crescere ed aiutare la squadra a vincere più partite possibile e perché no, anche il campionato".

Con l'arrivo di Sara Panelli e la conferma già annunciata qualche settimana fa di Chiara Liuzzo, la PediaTuss completa la coppia di palleggiatrici per la prossima stagione.