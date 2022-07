Ancora una novità per la Pallavolo Casciavola: è Sara Paoletti

La Pallavolo Casciavola informa che per la stagione 2022/23 Sara Paoletti, ruolo palleggiatrice, farà parte della rosa della prima squadra che parteciperà al campionato di serie C. Sara Paoletti, classe 2004, è un prodotto nel vivaio rossoblu. La neo palleggiatrice casciavolina ha infatti iniziato la sua carriera nel minivolley del Volley Club Cascinese (società strettamente collegata alla Pallavolo Casciavola), per poi seguire tutta la trafila, che l’ha vista protagonista con l’under 12, under 13, in bacheca un titolo provinciale, under 14, 16 e 18, campionato quest’ultimo che l’ha vista protagonista del secondo posto a livello territoriale. Nella passata stagione Sara Paoletti ha disputato anche il campionato di serie D ed ha contribuito al raggiungimento della salvezza che era l’obiettivo stagionale della squadra sponsorizzata Renault Clas. Con la promozione di Paoletti la società rossoblu dimostra ancora una volta di puntare sulla crescita delle giovani del vivaio come serbatoio per la prima squadra.