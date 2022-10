Tornano in campo le formazioni della Pallavolo Casciavola in Serie C e Serie D

Doppio appuntamento esterno per le formazioni rossoblù impegnate nei campionati regionali.

SERIE C. Seconda giornata di campionato e subito una trasferta ad alto rischi per la PediaTuss impegnata in quello che possiamo definire un doppio derby, si perché, la sfida contro l’ImmunoPed Dream Volley Pisa oltre ad esserlo dal punto di vista geografico lo è anche dal punto di vista dello sponsor visto che entrambe le squadre portano i prodotti del marchio Pediatrica in giro per la Toscana.



Un derby sentito che riallaccerà il filo di quel preliminare playoff della scorsa stagione quando le rossoblu si imposero 3-2 al termine di una vera e propria battaglia, ma è anche una partita alla quale le due squadre arrivano con stati d’animo diversi: le rossoblu dopo la bella vittoria in rimonta contro il Volley Cecina, il Dream Volley dopo una sconfitta al tie break contro la matricola Riotorto ed è proprio la voglia di rivalsa della gialloblu che deve far tenere alto il livello di attenzione di Gori e compagne.

La squadra si presenta al PalaDream al completo anche se Bolognini non è al 100%, questo l’elenco delle convocate da coach Tagliagambe: palleggiatori Liuzzo e Paoletti, centrali Lichota, Gori, Bolognini e Luppichini; schiacciatrici Gaibotti, Messina, Sgherri, Pietrini, Vaccaro e Barsacchi; liberi Tellini e Di Matteo. Si gioca sabato 15 ottobre alle 21 al PalaDream di Via Belli a Pisa, diretta su Pallavolo Casciavola Channel piattaforma YouTube a partire dalle 20:45.

SERIE D. In serie D la Katinka Travel Casciavola dopo il debutto amaro di sabato scorso contro Filattiera si mette in viaggio verso Rosignano per la prima trasferta stagione. Le rossoblu affrontano una squadra con il morale a mille dopo la bella vittoria di Grosseto, mentre in casa casciavolina occorre ripartire dal primo set contro Filattiera dove le ragazze di Bertini hanno limitato gli errori, attaccando con continuità e sporcando la ricezione avversaria. Su queste basi la partita contro il Sei Rose può diventare alla portata di Gherardi e compagne che proveranno a vendicare anche la sconfitta della passata stagione.



A disposizione di Sabrina Bertini la squadra al gran completo: con le palleggiatrici Di Coscio e Viegi; i centrali Caciagli, Isolani e Pugliesi; le bande Gherardi, Caponi, Rutinelli, Nanni; gli opposti, Corsini e Bandecchi; ed i liberi Centi e Lancioni. L’appuntamento è fissato per sabato 15 ottobre alle 21 al Palasport di Rosignano, diretta sulla pagina facebook Pallavolo Casciavola a partire dalle 20:45.