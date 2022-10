Il Cus Pisa pronto a debuttare in casa nel campionato di Serie C

Dopo la sconfitta nella sfida inaugurale sul parquet di Camaiore contro l’Upc, il team del Cus Pisa esordisce al PalaCus di via Chiarugi sabato 15 ottobre alle ore 18 contro il Volley Fucecchio nel campionato di serie C Maschile. Sarà una stagione lunga ed avvincente per i ragazzi di Mario Moi.

La rosa della Serie C maschile 2022-2023. 7 Gianluca Antonelli, 4 Adriano Barone, 10 Matteo Redini, 9 Gabriele Boaretti, 2 Antonio Ciociaro, 14 Francesco Coletti, 11 Emanuele Contatore, 18 Giacomo D’Arcangelo, 8 Daniele Dorigo, 1 Dè Cavalieri Franchi, 3 Andrea Oddo, 6 Giacomo Pasquini, 17 Marco Prefetto, 12 Lorenzo Scavone, 25 Luca Verdichizzi, allenatore: Mario Moi. Allenatore in seconda: Francesco Zecchi.

Il calendario delle gare della Serie C Maschile. 1 giornata 08.10.22 ore 17.30: Upc Volley-Cus Pisa; 2 giornata 15.10.22 ore 18 Cus Pisa-Volley Fucecchio; 3 giornata 22.10.22 21.15 Volley Cecina-Cus Pisa; 4 giornata 29.10.22 ore 18 Cus Pisa-Torretta Volley Livorno; 5 giornata 05.11.22 ore 18 Pallavolo Rosignano-Cus Pisa; 6 giornata 12.11.22 ore 18 Pallavolo Cascina-Cus Pisa; 7 giornata 19.11.22 ore 18 Cus Pisa-Massa Carrara; 8 giornata 26.11.22 ore 21 Montebianco-Cus Pisa; 9 giornata 03.12.22 Riposa Cus Pisa; 10 giornata 10.12.22 ore 21.15 Folgore San Miniato-Cus Pisa; 11 giornata 17.12.22 ore 18 Cus Pisa-Migliarino Volley.