Serie B ai box, Castelfranco lavora sodo e traccia un bilancio

Il preparatore atletico Fabio Menichetti, traccia un bilancio del lavoro svolto in questa settimana e di quello che attende la squadra nella prossima fase campionato: "In questa settimana abbiamo fatto un richiamo più tosto di lavoro fisico: le ragazze hanno lavorato davvero bene e ho visto entusiasmo e un’ottima intensità nell’esecuzione. Abbiamo lavorato in ottica sia prestativa che preventiva su quelle zone in cui la pallavolo è più usurante ( ginocchia e spalle in primis) per rinforzarle e sperando di garantirci un prosieguo di campionato senza troppi dolori da sovraccarico".

"Nei prossimi giorni le ragazze saranno un po’ dolenti da un punto di vista muscolare, visto che sono dei lavori a cui non sono molto abituate, ma già in settimana nuova alleggeriremo gli allenamenti. Io sono contento di come stanno lavorando in sala pesi, vedo che la fatica non le spaventa e cercano di perfezionare sempre più l’esecuzione degli esercizi principali. Noto inoltre nei test dei miglioramenti significativi in quanto a carichi utilizzati e velocità di esecuzione, dunque sono sicuro che saremo pronte a giocare in questa seconda fase di campionato come sappiamo ed a dimostrare di essere una delle migliori squadre del girone".