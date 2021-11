Serie B, l'Era Volleyball Project si gode il primato dopo il blitz di Orte

Della serie chi la dura la vince. L'Era Volley Ball Project si è vista premiata contro una grande Orte ed è riuscita dunque, oltre che a vincere al tie break, a rimanere bene in vetta alla classifica del girone F con 13 punti all'attivo. Non è stata una prova brillantissima da parte dei ragazzi di Pantalei, ma l'obbiettivo primario era continuare la striscia vincente, obbiettivo dunque raggiunto.

Sabato prossimo la squadra di Pontedera sarà chiamata ad una prova molto più convincente e avrà il resto della settimana a disposizione per lavorare sugli errori commessi (il muro-difesa non ha funzionato a dovere), che non sono stati pochi. Il prossimo avversario sarà Civita Castellana, una delle favorite per la vittoria finale, e una prestazione come quella mostrata in terra laziale potrebbe non bastare.

LA PARTITA - Pantalei schiera il sestetto solito mentre Orte si presenta a ranghi completi dopo diverse settimane. Buona la partenza dei toscani, che vanno subito sull'1-5. Nella vendemmia spiccano Pantani (26 punti totali) e Pitto, che spediscono i laziali a distanza di sicurezza (11-17). Questi ultimi tentano di reagire, ma Pontedera si dimostra lucida e chiude 20-25.

Nel secondo set i padroni di casa condurranno le danze con due tre punti di vantaggio. Lumini ed Hendriks vengono ben contenuti, mentre il muro non riesce ad opporsi all'opposto avversario Parisi. Orte sul 24-22 veniva rimontata, ma riusciva ad avere la meglio ai vantaggi con l'incredibile punteggio di 37-35.

L'episodio inizialmente non taglia le gambe agli azzurri, che mettono a segno un buon break (14-17). Il turno al servizio di Di Muzio (2 ace e 3 slash per un totale di otto punti realizzati) rovescia tutto e Orte passa in vantaggio.

Non si finisce di soffrire: è lotta serrata anche nel quarto set, nel quale Orte può chiudere in tre occasioni le ostilità (24-21). I toscani però non demordono e riescono dapprima a riacciuffare la parità poi a vincere il parziale ai vantaggi. 27-29 e tutto clamorosamente rimandato al tie break.

Lumini e Pantani conquistano il cambio di campo (6-8), ma la squadra di casa si dimostra mai doma e può usufruire ancora di una palla match (14-13). Nuovamente vantaggi, ma questa volta Pontedera riesce ad essere più concreta: finisce 17-19 con un grosso sospiro di sollievo da parte di tutto il team guidato da coach Pantalei.