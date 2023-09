A spasso per Calci per conoscere la storia della pallavolo locale

Compagnia di Calci e VBC Calci organizzano, per mercoledì 6 settembre, con partenza alle 21 da piazza della Propositura, una passeggiata in giro per il paese, alla scoperta del paese e di luoghi ed aneddoti degli oltre 55 anni della pallavolo calcesana. Sono invitati tutti: i tesserati, ex tesserati, loro famiglie, ma anche appassionati e semplici curiosi.

Tutti quello che vogliono conoscere o ricordare la storia di una delle realtà sportive più longeve nel panorama del volley toscano. La passeggiata prenderà il via dove, a metà degli anni 60, si sono fatti i primi bagher, e si snoderà nei luoghi che nel tempo hanno visto diventare Calci punto di riferimento del movimento pallavolistico provinciale e regionale. Sono consigliati scarpe ed abbigliamento comodo, cellulare con torcia o torcia elettrica. Per info: Luca, 3471852159.