Le strade della FGL Castelfranco e del libero Sara Casarosa si separano

È ancora tempo di scelte in casa FGL Castelfranco. Anche se talvolta dolorosi, continuano i movimenti di mercato. Per la società è il momento di salutare infatti Sara Casarosa. Dopo due stagioni in biancoblu, si dividono le strade tra il libero numero 5 e la società pisana. Approdata nel 2020 alla FGL, Casarosa vanta una lunga carriera nel Cus Pisa, negli Ospedalieri e nella Vbc Calci, dove ha militato in B2 per due anni.

È stata da subito un elemento chiave nel roster, guadagnando la stima e la fiducia dei coach e dei dirigenti: ha dato un contributo tangibile ed importante dalla seconda linea mostrando impegno e dedizione per la causa biancoblu. Un addio consensuale, che riapre le porte a nuovi possibili scenari per la sua carriera che la società e tutta la dirigenza si augurano saranno promettenti e stimolanti. A lei tutta la società rivolge il più sincero e profondo ringraziamento e augura il meglio per il futuro professionale e privato.