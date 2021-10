Terza giornata di B1: la FGL Castelfranco ospiterà in casa la Pallavolo Teatina

Latorna in campo questo weekend per la terza giornata di campionato e mancano sempre meno ore all'inizio del prossimo turno della. domenica 31 ottobre, alle 17.30: la compagine biancoblu scenderà in campo, al Pala Bagagli, contro la. La nuova avversaria di capitan Margherita Andreotti e compagne, nei primi due turni, ha registrato due sconfitte: una netta per 3-0, contro Perugia e una a tie-break, settimana scorsa, in casa, contro Trevi.

Al momento quindi il punto realizzato le colloca ottave nella classifica parziale. Queste le parole di coach Menicucci: ”A costo di essere ripetitivi, quest’anno le squadre sfidanti sono tutte di livello impegnativo. Sono squadre ben attrezzate e Chieti è una di queste: sabato scorso ha costretto Trevi- vincitrice nell’esordio di campionato- a giocare il tie-break, con un’azione di carattere e di riscatto rimontando da un parziale di 0-2.

È un misto tra gioventù ed esperienza, da prendere assolutamente con le molle, ben allenata e con un ottimo gioco al centro. Il girone E ci costringerà ogni settimana a dare il meglio di noi stessi per guadagnare il risultato. Il nostro compito è prepararci bene durante la settimana, consapevoli delle qualità dell’avversario ma anche in piena fiducia visti i rendimenti fin qui”.