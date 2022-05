Tutto in una partita: la PediaTuss si gioca l'accesso diretto alla finale playoff

SERIE C. Terza e ultima giornata della poule promozione ed il calendario regala lo scontro al vertice fra le due leader della classifica. La PediaTuss si mette in viaggio verso la provincia di Arezzo, a Stia per la precisione, dove sabato 7 maggio alle 21 affronterà il forte Arnopolis vincitore senza se e senza ma del proprio girone nella prima fase del campionato. Un impegno difficile che le rossoblu dovranno affrontare senza le lungodegenti Masotti e Vaccaro e alle quali si è aggiunta anche Gori che non sarà della partita. Le rossoblu però hanno la consapevolezza di aver già staccato il visto per il turno successivo, resta da capire se da prima della classe, accedendo quindi direttamente alla finale per la promozione in B2, oppure da seconda classificata che vorrebbe dire dover affrontare una semifinale rappresentata da un triangolare dal quale uscirà la squadra che si giocherà il salto di categoria.

PediaTuss padrona del proprio destino che proverà, nonostante le difficoltà, a ripartire da quanto fatto vedere nel derby contro il Cascina per cercare quella che sarebbe una vera e propria impresa visto che Arnopolis in stagione fra le mura amiche ha vinto 10 delle 11 partite disputate cedendo solo una volta al tie break e lasciando per strada la miseria di 6 parziali. Per questa trasferta Luca Barboni potrà fare affidamento sulle palleggiatrici Adami e Liuzzo, i centrali Lichota e Pugliesi; le schiacciatrici Messina, Gaibotti, Guidetti, Montagnani e Bella; e i liberi Tellini e Di Matteo. La partita sarà visibile in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:45.

SERIE D. Dopo il turno di riposo scontato nello scorso weekend torna in campo la Renault Clas e lo fa con una partita che riveste grande importanza nella corsa alla salvezza. Al Pala Renault Clas sabato 7 maggio alle 18 arriva il Cortona Volley, formazione che in classifica si trova appaiata alle rossoblu, conquistando tre punti contro il temibile System Volley. Un’occasione da cercare di sfruttare, tre punti significherebbero una seria ipoteca alla permanenza in serie D, obiettivo dichiarato della società fin dall’inizio della stagione. La Renault Clas ci arriva dopo il bel successo di Poggibonsi che ha dato anche consapevolezza alla squadra. Sabrina Bertini deve fare a meno di Caponi, ma ritrova Paoletti in via recupero dopo l’infortunio al braccio. Queste le atlete a disposizione del coach rossoblù: Cini, Paoletti e Viegi; centrali Caciagli, Chiarugi e Luppichini; schiacciatrici Corsini V, Barsacchi, Mori, Biasci e Rutinelli; liberi Benedettini, Pietrini e Corsini G. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 17:45.