Testacoda Castelfranco - Valnegri, Menicucci: "Gara insidiosa"

Riprende sabato l’ultimo capitolo della stagione: dopo lo stop pasquale, si torna in campo con il rush finale per chiudere il sipario sulla Regular Season e staccare un biglietto di accesso al turno preliminare dei Play Off promozione.

Nella ventitreesima giornata, le biancoblu dovranno confrontarsi con Arredofrigo Valnegri, penultima forza della classifica con 14 punti, sul cui campo FGL-ZUMA giocherà sabato sera alle 21.00. Nel girone di andata, lo scorso dicembre, le piemontesi strapparono un set al PalaBagagli, quindi l’obiettivo è di stare in campo concentrate, ripartendo dalla bella prestazione che FGL-ZUMA aveva offerto nel match del 2 aprile contro Volley Parella.

"Affrontiamo una partita che presenta molte più insidie di quello che può sembrare dalla classifica - commenta coach Alessandro Menicucci -. Primo perché veniamo da una sosta di campionato e quindi dobbiamo riprendere un po’ il ritmo di gioco; secondo perché affrontiamo una squadra che ha una posizione in classifica che non rispecchia il valore dell'organico: per il valore delle atlete, esperte nella categoria e per un allenatore molto capace che da anni sta lavorando bene ad Acqui Terme. Arredofrigo Valnegri all'inizio di stagione non era preventivata nella posizione attuale, ovvio che nel corso del campionato hanno trovato più difficoltà del previsto. Inoltre, affrontiamo una trasferta lunga contro una squadra sicuramente affamata di punti per cercare la salvezza".

Ed aggiunge: "Noi veniamo da un periodo positivo, ci siamo goduti in queste due settimane la prima posizione in classifica in solitario, m questo non ci deve distogliere dall’impegno da affrontare domani, occorre massima concentrazione e determinazione. Ci stiamo allenando bene, saremo sicuramente in grado di dare il massimo per uscire dal campo di Acqui con un risultato positivo”.