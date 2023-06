Atre due conferme per la PediaTuss Casciavola Serie C

La Pallavolo Casciavola comunica di aver raggiunto un accordo per la prossima stagione sportiva con le atlete Jessica Vaccaro e Marta Tellini che pertanto faranno parte del roster a disposizione di coach Alessandro Tagliagambe per il prossimo campionato di serie C. Si tratta di due giocatrici molto importanti, Jessica Vaccaro, ruolo opposto, vestirà per il terzo anno di fila la maglia rossoblu e nella stagione che verrà potrà iniziare a lavorare con le compagne fin da subito, cosa che non è stata possibile nel 2022 a causa di un grave infortunio che ne ha condizionato tutta la prima parte della stagione.

Marta Tellini, classe 2001, veste da sempre la maglia della Pallavolo Casciavola. Cresciuta nel Volley Club Cascinese, poi stagione dopo stagione, ha fatto tutta la trafila nelle giovanili fino ad approdare in prima squadra nella quale limita da ormai sei stagioni, unica 'superstite' della promozione dalla serie D ottenuta nel 2018/19.

"Siamo estremamente soddisfatti di questo doppio accordo - dicono dal club rossoblu - Marta, nonostante la giovane età, è parte della nostra storia ed incarna perfettamente quella che è la mission della società: crescere le giovani nel settore giovanile fino a portarle in prima squadra. Jessica in questi anni ha dimostrato grandi qualità sia sportive, sia umane, quest’ultime messe in risalto quando l’infortunio l’ha tenuta lontano dal taraflex. Prezioso poi l’apporto di Jessica anche nello staff tecnico: grazie a lei le giovanissime under 12, oltre ad essere crescite tecnicamente si sono innamorate della pallavolo".