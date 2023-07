Anche Viola Sgherri confermata nella rosa della Pallavolo Casciavola

La Pallavolo Casciavola annuncia di aver raggiunto, anche per la stagione 2023/24 un accordo con la schiacciatrice Viola Sgherri che così è confermata nel roster della PediaTuss che affronterà il campionato di serie C. Viola Sgherri, classe 2004, è cresciuta nel Volley Bientina per poi trasferirsi a Pontedera, sponda Ambra Cavallini, per completare la trafila delle giovanili. Qui è arrivato anche il debutto, giovanissima, in II divisione., prima di approdare in B2, due stagioni con la prima squadra e il salto di categoria sfiorato al secondo tentativo.

Nell’estate del 2022 è arrivata la chiamata della Pallavolo Casciavola, dove si è subito ritagliata uno spazio importante, tanto che la società casciavolina ha fortemente voluto confermare la giocatrice anche per la prossima stagione.