Anche Viola Sgherri si unisce alla Pediatuss Casciavola

Pallavolo Casciavola rende noto di aver raggiunto un accordo con la schiacciatrice Viola Sgherri che nella stagione 2022/2033 vestirà la maglia della PediaTuss nel campionato di serie C. La giocatrice è già a disposizione dello staff tecnico rossoblu. Viola Sgherri, classe 2004, è cresciuta nel Volley Bientina poi, al momento della cessazione dell’attività da parte della società bientinese si è trasferita nella vicina Pontedera per completare il percorso giovanile nell’Ambra Cavallini dove ha debuttato, giovanissima, anche in II divisione.

Poi per Sgherri è arrivato il grande salto in B2, due stagioni con la prima squadra e il salto di categoria sfiorato nella scorsa stagione. Arrivata la chiamata della Pallavolo Casciavola, Sgherri ha risposto con entusiasmo abbracciando il progetto della società che punta su una squadra giovane ma con già una buona dose di esperienza ed il profilo di Viola Sgherri ha combaciato perfettamente con quanto cercato da coach Tagliagambe e da tutto lo staff tecnico e dirigenziale casciavolino.