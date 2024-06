Vittoria Corsini dal settore giovanile alla prima squadra della Pallavolo Casciavola

"Pallavolo Casciavola è lieta di comunicare di aver promosso dal suo settore giovanile e quindi inserito nella rosa della prima squadra la schiacciatrice Vittoria Alyson Corsini, che così continuerà il suo percorso nella società rossoblu anche da giocatrice senior".

Corsini, classe 2006, ha iniziato a frequentare il Pala Pediatrica fin dall’età di cinque anni percorrendo tutto il cammino dal minivolley fino al campionato under 18 disputato nelle ultime tre stagioni contestualmente a quello di Serie D sempre a Casciavola con la maglia della Katinka Travel. Un Trofeo dei Territori e ben tre titoli territoriali Basso Tirreno nel palmares di Corsini.

Dopo essere stata selezionata nella rappresentativa del Basso Tirreno, ha disputato due campionati in prestito secco al Volley Cecina dove ha conquistato due titoli territoriali nelle categorie under 14 e under 15, mentre lo scorso anno è stata fra le protagoniste del primo storico titolo conquistato dalla Pallavolo Casciavola nel campionato under 18.

"Volevo fortemente la maglia della prima squadra della società dove sono nata e cresciuta - spiega Vittoria Alyson Corsini - e sono felice che il club e coach Tagliagambe mi abbiano dato questa opportunità. Mi metterò a disposizione e cercherò di imparare il più possibile dalle mie compagne di squadra più esperte cercando di ritagliarmi un po’ di spazio e cogliere le occasioni che il coach riterrà giusto offrirmi".