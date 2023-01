I ragazzi della Pallavolo Cascina ripartono con una vittoria

Al rientro dalla pausa natalizia inizia bene per i biancorossi il nuovo anno, con un successo nella prima gara del girone di ritorno. Così come fu all’andata, i biancorossi incassano ancora tre punti nello scontro con il Montebianco di Pieve a Nievole, una ravvicinata rivale in classifica. A parte la leggera ansia per l’esordio del referto elettronico, c’erano anche molte altre aspettative positive per questa gara, venendo Cascina da un periodo di alti e bassi, con pochi risultati all’attivo ma con molte medaglie di legno quali appunto la collezione di 3 a 1 a sfavore. E, per rimanere in coerenza con quanto accaduto sino ad ora, Orsolini al fischio di inizio può contare purtroppo solo su 10 giocatori a disposizione, di cui 9 schierabili per adeguata condizione fisica: tra questi vanno in campo le diagonali Baronti M-Filippi, Germelli-Mariotti, Di Nasso-Baronti I. con Garzella libero.

La vittoria non è sfuggita, anche se dopo un primo set perso in cui Cascina non riesce a colmare il gap di un break ospite di 7 punti, si sono subito manifestati i fantasmi del passato. Ma poi bravi tutti i biancorossi a recuperare mentalmente e capire che questa era una partita alla loro portata e che quella iniziale era stata solo una 'falsa partenza'. Qualche patema di troppo i ragazzi di coach Orsolini lo hanno avuto anche in seguito, ma sostanzialmente la gara da un certo punto in poi è svoltata per i biancorossi e il risultato gliene rende comunque merito.

Il racconto perciò è di una partita dove tutti hanno saputo rientrare mentalmente in clima gara, fare quadrato e sfruttare sia il loro bagaglio tecnico, sia tutte le occasioni date da un avversario spesso sterile in attacco a causa del muro alto e della difesa ben piazzata per ripartenze che portavano a punto. Un buon inizio di 2023 che la Pallavolo Cascina spera sia foriero di altre circostanze positive: la prima sarebbe una buona prestazione nella prossima difficilissima trasferta di San Miniato.