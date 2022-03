Continua la marcia della PediaTuss Casciavola: battuta anche la Pantera Lucchese

SERIE C. Contro il fanalino di coda Pantera Lucchese la PediaTuss fatica appena fino al 9 pari del primo set, poi ingrana la squadra, dopo un time out chiesto da Luca Barboni di richiamare le sue ragazze all’ordine, e la partita in pratica finisce li. Liuzzo in regia, Lichota e Gori al centro, Montagnani e Messina di banda e Vaccaro opposta, oltre a Di Matteo libero, sono le giocatrici scelte per iniziare la partita. Come detto l’equilibrio dura fino al 9-9 poi ci pensa Montagnani dai nove metri a spaccare la gara ed in meno che non si dica arriva prima il 16-10, poi il 20-12 con un muro di Gori, infine al primo set point il 25-13.

Nel secondo set coach Barboni ripropone la stessa formazione di inizio partita. Stavolta le rossoblù partono subito forte e si arriva al 14-3 con Messina che trova l’incrocio delle righe con un lungolinea; sul 16-4 arrivano i primi cambi: Masotti prende il posto di Liuzzo in regia e Bella opposta per Vaccaro, poi sul 19-6 spazio anche ad Alice Pugliesi, alla seconda presenza in prima squadra. Il centrale classe 2006 alla fine metterà a referto 4 punti: due ace, un muro ed un attacco vincente. Proprio con il turno di battuta di Pugliesi si chiude a 8 il secondo set. Nel terzo ancora cambi, Montagnani va opposta a Masotti in regia; Gaibotti e Bella di banda, Gori e Lichota al centro e Montagnani opposto. Nel ruolo di libero Tellini rileva Di Matteo. Sul 14-5 dentro di nuovo Pugliesi che prende il posto di Lichota, il set si chiude a 7 senza scossone alcuno. Tre punti dovevano essere, tre punti sono stati: ora testa al derby di martedì contro la Pallavolo Cascina, una partita con ben altro coefficiente di difficoltà.

SERIE D. Una Renault Clas sontuosa cede al tie break di fronte alla prima forza del campionato. Le rossoblù sono state più forti anche delle assenze: fuori Caciagli, Cini e Pietrini tutte in fluenzate, Sabrina Bertini ha dovuto attingere a piene mani dall’under 16 dalla quale sono arrivate Chiarugi, Rutinelli e Viegi. L’avvio è stato da incubo: pronti, via e subito 1-8, ma è stato un fuoco di paglia, registrata la ricezione la capolista ha subito il ritorno delle casciavoline che non hanno mai mollato l’osso agguantando la parità sul 24-24, dopo aver annullato due palle set. Un pizzico di inesperienza è fatale ed il primo set prende la direzione di Riotorto.

Nel secondo set entrano benissimo in campo le rossoblù che accumulano anche 7 punti di vantaggio salvo poi subire la rimonta fino al 22 pari. Questa volta Barsacchi e compagne non ci stanno e con tre punti consecutivi riequilibrano il match. Il terzo set è forse il più bello giocato dalle rossoblù che inspirate in regia da Paoletti, attaccano senza soluzione di continuità con Mori, Corsini, Barsacchi e Caponi e passano quasi sempre. Un set giocato con grande coraggio cercando sempre la chiusura in schiacciata, anche quando le mani del muro si alzavano minacciose. Bene anche Luppichini, unica centrale in campo e Biasci che, chiamata spesso in seconda linea, ha sempre risposto presente.

Il quarto set vive della reazione del Riotorto, strigliata a gran voce dal proprio allenatore alla fine del terzo parziale. La capolista si compatta, ma la Renault Clas non si scompone e punto su punto le rossoblù ribattono sempre alle avversarie che trovano il set nel finale punto a punto. Nel tie break emerge tutta la stanchezza della Renault Clas, le ospiti non solo le prime della classe a caso e il parziale finale è senza storia nonostante il tentativo di rimonta che da meno 7 ha riportato le rossoblù a meno 2. Finisce con un punto alla vigilia insperato, ma con una partita che vale molto di più di quanto portato a casa. La Renault Clas di inizio stagione ora non c’è più, adesso possono giocarsela con tutti e il grande applauso finale del pubblico è il timbro sulla crescita di questa squadra.