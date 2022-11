Week end da incorniciare per il Cus Pisa in serie C e Prima Divisione Femminile

Week end da incorniciare per la pallavolo del Cus Pisa. Vittorie nette per la squadra maschile impegnata nel campionato di serie C al PalaCus contro il Massa Carrara così come nel campionato di Prima Divisione femminile dove le ragazze gialloblu hanno espugnato il campo della Bellaria. Vittorie schiaccianti entrambe per 3-0 che hanno denotato una netta superiorità rispetto alle avversarie. La squadra maschile con il successo su Massa Carrara simantiene al primo posto del campionato di serie C a bracetto con Upc Volley e Jolly Fucecchio a quota 14 punti, prova di continuità anche delle ragazze nel campionato di Prima Divisione che si portano a quota 11 punti in coabitazione con la Pallavolo Folgore a quattro punti dalla capolista Lupi Santa Croce.