Volley A2 playoff, la Kemas deve vincere per forza con Cuneo. Arasowan: "Possiamo dare fastidio"

"Siamo tornati subito in palestra per lavorare su quello che non abbiamo fatto bene. Ci metteremo più impegno su ogni pallone, anche se il nostro gioco, se riusciamo a sistemare tutto, può davvro dare fastidio anche fuori casa".

Il centrale della Kemas Lamipel Santa Croce Martins Arasomwan lancia la carica contro Cuneo: domenica 8 maggio si gioca gara 2 dei playoff di serie A2 semifinale e la formazione piemontese ha ribaltato il fattore campo andando a vincere proprio in terra toscana. La Kemas altro non può fare che allungare a gara 3 la serie.

"Mi aspetto dai compagni un'ottima risposta, - dice Arasomwan - io metterò la mia parte al 100%, compreso quello che forse domenica scorsa non si è visto".