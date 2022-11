Volley Castelfranco, vittoria e primato: Agil Trecato ko in tre set

Squadra in casa

Squadra in casa Agil Trecate

La Pallavolo Castelfranco vince e convince in questa 6° giornata e si prende non solo i tre punti contro Agil Trecate, ma anche la vetta della classifica seppur in condivisione con Volpiano.

Tanta concentrazione in questa trasferta novarese dove dopo un avio così così FGL Zuma prende in mano le redini del gioco,

Così coach Nicola Ficini commenta la prestazione della squadra:

"La partita guardando la classifica poteva presentarsi facile, ma nella pallavolo niente è prevedibile. Tutta la settimana abbiamo lavorato sulla testa e la concentrazione perché come detto queste partite con ragazze giovani non sono mai scontate. Nel corso dei tre set le ragazze hanno avuto l’atteggiamento giusto. Una vittoria che dà ancora più morale perché ottenuta lontano da casa. Adesso ci rilassiamo un giorno e da lunedì pensiamo alla prossima partita".

Gaia Dell'Amico (palleggiatrice): "Partite con il freno a mano tirato, poi abbiamo trovato il ritmo giusto, sono tre punti importanti, ancora più importanti se penso che qui non avevo mai vinto, siamo contente della prestazione messa in campo".

AGIL VOLLEY TRECATE - FGL ZUMA 0-3

Parziali: 23-25, 17-25, 17-25