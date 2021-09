Santa Croce Volley, le prime impressioni di Arasomwan: “Atmosfera piacevole, ci aiutiamo a vicenda”

A lavoro ormai da un mese la Kemas Lamipel Santa Croce, pronta per una nuova stagione in serie A2. “Una preparazione tosta e lunga: stiamo bene e piano piano stiamo trovando la forma fisica” dice Martins Arasomwan, il centrale che rappresenta uno dei volti nuovi della formazione toscana.

“I due test match sono stati una bella prova, avere la possibilità di poterci misurare con la Nazionale Under 21 ci fa capire anche in quali aspetti possiamo e dobbiamo migliorare; - ha detto – i miei compagni sono super disponibili. Mi fanno sentire a casa e di questo sono grato. Ci aiutiamo a vicenda e c’è un’atmosfera piacevole. Sono legato con tutti”.

E un pensiero va anche alla stagione per la quale è quasi ora di fare il conto alla rovescia: “Sappiamo tutti che in ogni partita dovremo lottare fino in fondo, tutti noi daremo il nostro contributo per fare grandi cose. Siamo forti, carichi, con la voglio di arrivare al massimo. Questa sarà la nostra motivazione che ci porterà in alto”.