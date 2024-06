La Pediatuss Casciavola aggiunge un altro tassello per la prossima stagione

"Pallavolo Casciavola rende noti di aver raggiunto un accordo con la giocatrice Yudirlay Ciampalini che anche nella stagione 2024/2025 indosserà la maglia della PediaTuss Pallavolo Casciavola nel campionato di Serie C".

Ciampalini, centrale classe 2001, è cresciuta nel San Giuliano Volley, per poi indossare la maglia del Dream Volley dove ha fatto la trafila delle giovanili ed esordito in Serie C fino a diventarne uno dei pilastri della promozione in Serie B2. Dal 2023/24 è in forza alla Pallavolo Casciavola dove si è subito messa in grande evidenza tanto da risultare determinante nella conquista dei playoff promozione.

"Sono felice di restare a Casciavola dove mi sono subito sentita a mio agio - spiega Ciampalini - Con i tanti infortuni che abbiamo patito lo scorso anno non era semplice centrale il traguardo dei playoff, per la prossima stagione vorremmo provare a fare meglio e ce la metterò tutta per regalare tante soddisfazioni al meraviglioso pubblico casciavolino".