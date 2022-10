Walk+Swim i° appuntamento di stagione sportiva

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Primo appuntamento della stagione sportiva 2022-2023 WALK+SWIM targato ARCADIA . Iniziamo da Ottobre fino a Maggio, una volta al mese, allenamento di camminata e fitwalking sul litorale pisano con nuotata. ATTENZIONE! Fare il bagno nei mesi freddi aumenta le difese immunitarie, migliora le facoltà cognitive, impedendo o rallentando l’insorgere di processi di decadimento della memoria (Alzheimer) e fa bene al cuore»! L'Appuntamento inserito nelle attività sportive WALKING-LIFE dell’a.s.d. a.p.s. Arcadia, è aperto a tutti. Punto di ritrovo e partenza: di fronte al BAR LA ROSA DEI VENTI _ Marina di Pisa - lungomare ore 10:30 Allenamento di 8Km totali a/r: percorso facile su piano, allo stabilimento balneare Lido , tuffo in mare, e ritorno al punto di partenza Consigliato da portare: accappatoio o asciugamano, cuffia di silicone e cambio indumenti intimi pranzo al sacco per chi vuole fermarsi in compagnia Partecipazione a offerta libera per il Centro Parco visite Montecastellare gestito dall’associazione in località Asciano Pisano San Giuliano Terme, eventuali donazione possono essere effettuate tramite Paypal al seguente link: https://www.paypal.com/donate/… Per info sul Centro: https://www.asdarcadia.com/montecastellare/