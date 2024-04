Walking-life allenamenti di camminata e fitwalking

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

WALKING-LIFE targato ARACADIA è un progetto sportivo di attività motoria in allenamenti di Camminata, Fitwalking e Camminata tecnica sul Viale delle Piagge da settembre a giugno la possibilità di allenarsi in gruppo, in modo guidato con Istruttori qualificati. Si può abbinare la sessione di ginnastica posturale che va' a 'riparare' posture scorrette che tutti noi inconsciamente adottiamo e finalizzare il lavoro a coadiuvo degli allenamenti di camminata. Tutto questo dal lunedì al giovedì alle ore 18:00. Per una prova e per info chiamare 3493888809 o https://www.walking-life.com/iscrizione/