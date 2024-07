Walking-life e il Golfo dei poeti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Una CAMMINATA nel sogno. WL progetto sportivo di ARCADIA che durante l'anno promuove attività fisica con allenamenti settimanali di walk e fitwalking oltre ginnastica propedeutica al CAMMINARE, sabato 6 luglio organizza un'uscita al GOLFO DEI POETI. Per partecipare prenotarsi mel seguente link: https://www.asdarcadia.com/il-golfo-dei-poeti-sabato-6-luglio-2024/ ATTENZIONE massimo in 15 persone. NO GRANDI NUMERI - SI GRANDI EMOZIONI