Walking-life VII edizione: "Fare del camminare una pratica sportiva"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il progetto sportivo Walking Life nato dall’a.s.d. a.p.s. Arcadia, da Renata Palmieri e Alberto Di Sarli appassionati del ‘Camminare’ che hanno perfezionato la tecnica divenendo Istruttori riconosciuti Coni del Fitwalking Center di Torino, giunge nel 2023 alla settima edizione. Sette anni che Walking Life ha portato a camminare oltre 300 partecipanti in modo costante per 10 mesi l’anno, in circuiti cittadini: Vile delle Piagge, Centro Città, Lungo Fiume Arno, Litorale pisano. Da quest’anno una preziosa collaborazione con l’Aopi – associazione oncologica pisana porta valore all’anima di Walking Life quello di raggiungere un obbiettivo di salute tramite l’attività motoria non competitiva. Il progetto coniuga varie discipline dell’atletica leggera: camminata tecnica sportiva e al fitwalking; Ginnastica Tone-up e Posturale, oltre a e prevedere uscite il fine settimana di Hidying. L’obiettivo: portare a camminare consapevolmente con allenamenti programmati con Professionisti del Settore. Il “Fitwalking” inteso come “arte del camminare”, è una forma di praticare il cammino che ne evidenzia tutte le potenzialità e va oltre il semplice camminare. “L’arte del fitwalking” sta proprio nella scoperta che non è sufficiente camminare per fare al meglio la passeggiata, il trekking, lo sport, il tour culturale e turistico o l’attività salutistica, ma è necessario camminare bene, ossia camminare osservando una corretta meccanica del movimento, acquisita conoscendo e praticando la tecnica del fitwalking. Una tecnica semplice ma indispensabile per trasformare il normale camminare in forma sportiva adatta a tutti. I°appuntamento informativo e camminata di gruppo lunedì 5 settembre 2022 alle ore 18:00 con ritrovo di fronte al Bar Salvini di Pisa, situato sul Viale delle Piagge. Tutte le info: https://www.walking-life.com/ o chiama il 3493888809.