Football americano, i West Coast Raiders si preparano alla nuova stagione

Sabato 1 maggio via al campionato per la compagine pisana, che sfiderà i Trappers Cecina e i Guelfi Neri di Firenze

Il football americano a Pisa riprende a muoversi, grazie ai West Coast Raiders impegnati nel torneo di terza divisione del campionato nazionale organizzato dalla Fidaf, la Federazione Italiana di American Football. La squadra si è costituita recentemente, facendo affluire i giocatori dell’ex Storms Pisa e degli Etruschi Livorno in un unico club a guida pisana. Il via della stagione partirà ufficialmente sabato 1 maggio e vedrà la squadra impegnata in un mini girone toscano contro i Trappers Cecina e i Guelfi Neri di Firenze.

Le prime due di questo mini girone accederanno ai turni successivi di campionato. Nelle scorse settimane i Raiders hanno effettuato la preparazione svolgendo alcune amichevoli per poter essere pronti al torneo che partirà tra pochi giorni. I giocatori si allenano il martedì e il giovedì alle ore 20 tutte le settimane nel campo accanto al Palazzetto dello Sport di Pisa. Per tutti coloro che volessero approcciarsi a questo sport è attivo un indirizzo mail per chiedere informazioni: wcraiders.pisa@gmail.com.

Felice della ripresa delle attività il presidente Antonio Adori: "Siamo agli sgoccioli finale della preparazione al campionato. Noi siamo pronti. Purtroppo le condizioni per allenarci quest’anno sono state difficili, a causa del Covid-19, ma ce la metteremo tutta per una grande stagione. Vogliamo lavorare sui settori giovanili per ripetere il risultato di quattro anni fa con l’approdo ai quarti di finale nazionale". Il coach Gabriele Fogli parla di rinascita del movimento pisano: "Siamo pronti per il campionato di terza divisione, questo sarà un anno di rinascita. Ci sono un sacco di giovani che vogliono approcciarsi a questo sport e siamo pieni di entusiasmo".

La squadra è guidata da due coach, Fogli e Gafforio, ed è composta da 31 giocatori: M. Accardo, E. Bendinelli, M. Bianchi, A. Bolognesi, T. Bonini, A. Borelli, M. Calvi, Di Coenzo, L. Campora, A. Campora, E. Casetta, D. Ciucci, D. De Fabiis, S. Difesca, E. Falduto, M. Gabbrielli, S. Giardini, D. Hopson, F. Lorenzetti, F. Mancini, G. Marchi, G. Mibelli, A. Orselli, A. Pillonca, A. Pirrello, A. Recce, J. Scaramelli, F. Tamberi, E. Tarabella, G. Urraso, T. Vaccaro.