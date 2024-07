'Wolf grappling on the beach' sabato 13 al bagno Venere a Tirrenia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Grande evento di sport da combattimento sabato 13 Luglio al Bagno Venere a Tirrenia, organizzato da Alessandro Filippi “Alex Fight Gym”In collaborazione con il Comitato Libertas di Pisa, sarà una giornata di eventi sportivi di arti marziali e boxe di alto livello dedicata ai bambini e agli adulti. Alex Fight Gym ha arricchito la giornata dell’evento (WOLF GRAPPLING ON THE BEACH ) con 2 appuntamenti da non perdere. La mattina oltre all open mat (LOTTA INTERSTILE SENZA KIMONO) aperto a tutti ci sarà una gara per bambini fatta di circuiti e giochi con premi Il pluricampione di Pugilato Mario Pisanti, durante il seminario, tratterà anche il tema del Bullismo che porta in giro attraverso dei progetti molto apprezzati nelle scuole della Toscana e del Lazio. Ricordiamo che l’ingresso dell’evento, organizzato dal comitato Pisa Libertas in collaborazione con Alex Fight Gym, è gratuito e aperto a tutti. La gara ufficiale organizzata dal maestro Alessandro Filippi della Alex Fight Gym “WOLF GRAPPLING ON THE BEACH” incomincerà nel pomeriggio alle ore 18. Il grappling, nel combattimento corpo a corpo, è una tecnica usata negli sport che consistono nell'afferrare o costringere l'avversario. Il grappling viene utilizzato a distanza ravvicinata per ottenere un vantaggio fisico su un avversario, sia imponendo una posizione sia causando lesioni. Un ringraziamento al Maestro Alessandro Filippi per aver portato a Pisa un evento di altissimo livello internazionale e per aver dato fiducia all’Ente di Promozione CNS Libertas Comitato Pisa. Ringraziamo il Dott. Fabio Caiazzo CdA Sport e Salute, il Dott. Michele Cioffi Coordinatore Nazionale Libertas e presidente del Comitato provinciale Libertas Latina, il Direttore generale Libertas Dott. Stefano Tacconi, la presidente del Comitato Pisa Libertas Dott.ssa Francesca Bardino, la Dott.ssa Marzia Simili, il maestro Riccardo Tognetti e l’amministrazione comunale Pisa e la proprietaria del Bagno Venere. Vi aspettiamo numerosi per questa bellissima giornata di sport da combattimento.

Programma della giornata

•ore 9 Open mat Alessandro Filippi

•ore 10 con il 2’ trofeo Warrior kids (circuito) aperto ai bambini/e di tutte le discipline sportive

•11.30 seminario con il pluricampione di Pugilato Mario Pisanti

•17.00 conferenza stampa “Wolf on the beach 3”

•ore 18 qualifiche ”Wolf on the beach 3”

•ore 21 in poi semifinali e finali !! ”Wolf on the beach 3”