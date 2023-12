XXIV Maratona di Pisa: domenica 17 dicembre tanta solidarietà e parkinsoniani in gara

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

PISA – L’albero della festa si illumina in tutto il mondo per accendere il magico periodo del Natale, è questo lo scenario in cui fervono i lavori per l’organizzazione della XXIV Maratona di Pisa di domenica 17 dicembre. La manifestazione è organizzata da 1063 SSDARL su percorso misurato AIMS-World Athletics e Fidal e prevede tre distanze: maratona 42,195km, Pisanina Mezza Maratona 21,097km e 4 Miglia Family Run. Maratona e attenzione per gli altri, un sodalizio che cresce sempre più, potente motore di tantissimi eventi podistici blasonati e anche alla base della Maratona di Pisa. Per il 2023, l’impegno della società organizzatrice nei confronti dei più deboli è rivolto a cinque associazioni senza scopo di lucro ai quali i podisti possono liberamente donare.

APS LA TARTARUGA- Nel Parkinson, fin dal primo esordio, sono raccomandati interventi mirati di tipo sportivo, ludico e di socializzazione per il mantenimento delle funzionalità presenti e della qualità della vita. Il Comitato Organizzatore della Maratona di Pisa ha sostenuto un progetto di formazione di operatori dell’Associazione Tartaruga per consentire l’acquisizione del brevetto di istruttore di Nordic Walking, disciplina particolarmente indicata per rallentare la progressione di questa patologia. Sono stati in tanti a partecipare alle sessioni di allenamento, svoltesi al sabato a partire da settembre, obiettivo partecipare numerosi alla 4 miglia del 17 dicembre. Sulla linea di partenza, gli atleti di Pisa saranno schierati insieme agli amici atleti dell’Associazione Parkinson&Sport provenienti da varie parti d’Italia, capitanati dal Presidente Stefano Ghidotti, mental coach, malato di sport e di Parkinson, che a supporto della loro preparazione fisico-atletica, ha organizzato dei webinar di coaching motivazionale a cadenza quindicinale. Lo scopo principale è quello di diffondere la cultura dello sport come strumento per rallentare la progressione della malattia e migliorare il benessere psicofisico e cognitivo dei malati di Parkinson. Le associazioni saranno presenti nei giorni gara con uno stand per sensibilizzare ed informare sulla Malattia di Parkinson.

SOSTIENI APS LA TARTARUGA PROGETTO HOMELESS - Sei persone senza dimora ospiti della struttura di “Progetto Homeless” di via Conte Fazio (gestito per la Società della Salute della Zona Pisana, dalle Cooperative “Il Simbolo” e “Arnera”), coadiuvati da quattro operatori, saranno coinvolti nell’organizzazione del Pisa Marathon. Dalle 6 del mattino fino alle 16 del pomeriggio di domenica, si alterneranno nel presidio intorno al perimetro della struttura di Progetto Homeless di via Conte Fazio: si occuperanno della sistemazione delle transenne, della gestione del traffico e daranno agli atleti indicazioni sul percorso. Inoltre, il Comitato permanente eventi del CTP2, di cui Progetto Homeless fa parte, ha organizzato nel cortile del centro di via Conte Fazio attività per bambini allo scopo di intrattenerli nei tempi di attesa della maratona.

SOSTIENI PROGETTO HOMELESS RARE PARTNERS – E’ una realtà no profit impegnata nel settore delle malattie rare. Run4Usher è il titolo del progetto che sostiene la ricerca per la Sindrome di Usher, una malattia genetica che causa sordità alla nascita, associata a retinite pigmentosa che progredisce fino a portare nella maggior parte dei casi alla completa cecità in pochi decenni di vita.

SOSTIENI RARE PARTNERS MONDOBIMBI - Abbiamo chiamato il nostro progetto a Tulear “Villaggio Scolastico AFAKA”. Afaka in lingua malgascia vuol dire libero. Siamo convinti che solo crescendo nella libertà possiamo creare un mondo nuovo. Operiamo con adozioni a distanza e in loco con progetti di istruzione.

SOSTIENI MONDOBIMBI CLUB SCHERMA DI CIOLO - Il Club Scherma Di Ciolo nasce e si struttura a Pisa grazie ad Antonio primo grande Maestro. Ha formato e avviato a successi olimpici e mondiali decine di atleti. Maratona di Pisa collabora e sostiene il progetto della scherma paralimpica. SOSTIENI CLUB

ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono aperte sul sito https://www.maratonadipisa.com/ attraverso il portale ENDU – CLICCA QUI fino alle 23:59 del 14 dicembre 2023.