XXIV Maratona di Pisa, il 17 dicembre si corre su un percorso da personal best

PISA – E’ l’ultima occasione dell’anno per raccogliere i frutti dell’allenamento e portare a casa tra i regali di Natale un personal best, proprio alla XXIV Maratona di Pisa di domenica 17 dicembre. L’evento è organizzato da 1063 SSDARL su percorso misurato AIMS-World Athletics e Fidal e prevede tre distanze: maratona 42,195km, Pisanina Mezza Maratona 21,097km e 4 Miglia Family Run.



IL PERCORSO – Veloce e filante, il percorso della Maratona di Pisa si snoda attraverso chilometri di rettilineo lungo i quali i maratoneti possono ammirare bellezze storiche e naturalistiche di una città che ha da sempre la capacità di richiamare turismo da ogni parte del mondo. Partenza unica per maratoneti ed atleti iscritti alla mezza maratona da Largo Griffi, a pochi metri da Piazza Duomo, dove è posto l’arrivo, alle ore 09.00 di domenica 17 dicembre e sei ore e mezzo di tempo massimo per completare il percorso. Il percorso si dirige subito verso l’antica fortezza pisana Torre Cittadella per proseguire verso i caratteristici lungarni della città. Da qui, passando per il quartiere La Vettola, costeggiano San Piero a Grado con la sua imponente Basilica romanica. Gli atleti della Pisanina Mezza Maratona rientrano al km 12.6, i maratoneti proseguono verso il litorale tirrenico attraversando il Parco Naturale di San Rossore. Il passaggio alla mezza maratona è nel Comune di Tirrenia da dove i maratoneti iniziano a rientrare sfilando lungo Marina di Pisa e in corrispondenza della foce dell’Arno al 29° Km. La strada diventa un lunghissimo viale alberato che accompagnerà gli atleti per gli ultimi 10 Km e a transitare dalla Chiesa di Santa Maria della Spina, straordinario esempio di gotico, prima di tagliare il traguardo raccogliendo l’inchino della Torre Pendente.



SCOPRI PISA - La Maratona di Pisa è da sempre sinonimo di sport e cultura, corsa e arte, nell’intento di fare della pratica sportiva una leva importante per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale del territorio. È in quest’ottica che la Maratona di Pisa ha creato sul proprio sito un’apposita sezione per agevolare la prenotazione a Museo delle Antiche Navi di Pisa, Palazzo Blu, Museo di San Matteo, Museo di Anatomia Umana e tanti altri Beni Culturali, CLICCA QUI per la lista completa. Sul sito sono inoltre riportate convenzioni con Hotel,



ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono aperte sul sito https://www.maratonadipisa.com/ attraverso il portale ENDU – CLICCA QUI fino alle 23:59 del 14 dicembre 2023.