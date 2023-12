XXIV Maratona di Pisa, t-shirt tecnica e medaglia per gli 850 anni di fondazione della Torre. Si corre domenica 17 dicembre

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Cresce l’attesa per la XXIV Maratona di Pisa di domenica 17 dicembre, manifestazione organizzata da 1063 SSDARL su percorso misurato AIMS-World Athletics e Fidal e prevede tre distanze: maratona 42,195km, Pisanina Mezza Maratona 21,097km e 4 Miglia Family Run.



T-SHIRT E MEDAGLIA – Gli organizzatori hanno sempre voluto rendere omaggio a Pisa mettendo in risalto aspetti legati ad arte e cultura di questa città dal patrimonio storico e contemporaneo ricchissimo. Cade quest’anno l’850esimo anniversario dalla posa del primo cerchio di pietre della Torre Pendente, avvenuta il 9 agosto del 1173. Non si sa chi abbia progettato la Torre, probabilmente l'architetto pisano Diotisalvi, che nello stesso periodo stava costruendo il Battistero, Gherardi o lo scultore Bonanno Pisani. I lavori, interrotti per il cedimento del terreno, sono poi stati riavviati per portare all’edificio che conosciamo ai giorni nostri, celebre in tutto il mondo per la pendenza che dalla costruzione è fortemente aumentata, ma nel corso dei secoli ha attraversato anche fasi di riduzione dell’inclinazione, come quella attuale. A quest’opera magnifica è dedicata la T-shirt tecnica. Sul fronte è riportato un bozzetto grafico che nello spaccato evidenzia la deformazione dell’edificio. Sono inoltre riportati il nome, la data e i loghi della manifestazione. In versione maschile e femminile, la t-shirt tecnica è una compagna di allenamento a cui affidare la memoria della partecipazione all’evento. In pendant con la T-shirt, la medaglia finisher, di forma rettangolare dorata per i maratoneti e color argento gli atleti della Pisanina Mezza Maratona. Sul fronte riporta la grafica della T-shirt, sul retro nome, data e logo dell’evento. Anche i cordini sono differenziati nel colore in base alla distanza completata. A t-shirt e medaglia, il compito di rievocare le emozioni di una maratona che si conclude proprio sotto lo sguardo della Torre Pendente, una missione ancora più gloriosa per questo oggetto le cui radici affondano nell’850° anniversario della nascita della Torre.



SCOPRI PISA - La Maratona di Pisa è da sempre sinonimo di sport e cultura, corsa e arte, nell’intento di fare della pratica sportiva una leva importante per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale del territorio. È in quest’ottica che la Maratona di Pisa ha creato sul proprio sito un’apposita sezione per agevolare la prenotazione a Museo delle Antiche Navi di Pisa, Palazzo Blu, Museo di San Matteo, Museo di Anatomia Umana e tanti altri Beni Culturali.

Sul sito sono inoltre riportate convenzioni con Hotel.



ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono aperte sul sito https://www.maratonadipisa.com/ attraverso il portale ENDU fino alle 23:59 del 14 dicembre 2023.