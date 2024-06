Ultima sfida di coppa per il Lenergy Pisa bs

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Archiviata la sconfitta ai quarti di finale di Coppa Italia Puntocuore, il Lenergy Pisa BS rialza immediatamente la testa contro il FVG BS, superato ai tiri di rigore. I tempi regolamentari finiscono infatti in parità, con le reti di Barsotti a ridosso del primo intervallo e quella di Spacca nel secondo periodo; nella terza frazione di gioco segna Hodel e poi Paulinho ripristina l’equilibrio. Con il 2-2 si va alla battuta dei tiri di rigore, aperti dalla rete di Simone Marinai. Doppio errore consecutivo per i friulani, perché Hodel sbatte sulla traversa e Casapieri ipnotizza Dmais. Ott e Remedi intanto non sbagliano per i nerazzurri, Sirico porta avanti la lotteria e a decidere l’incontro pensa Hulk. Bel successo contro un’ottima avversaria per i ragazzi di Matteo Marrucci, impegnati domenica alle ore 15:15 contro l’Alsa Lab Napoli BS nella gara che mette in palio il 5° piazzamento nella competizione.