Un tuffo tra i pesci dell'acquario (rinnovato) del Museo di Storia Naturale a Calci

Circa 100 specie differenti di pesci provenienti da tutto il mondo. Oltre 60mila litri di acqua. Numeri che rendono l’acquario di acqua dolce del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, a Calci, il più grande d’Italia. Con un’attenzione particolare alla conservazione e alla tutela della biodiversità a rischio, a partire dal territorio pisano. E con due sale (la prima e la seconda) interamente rinnovate lo scorso giugno con un cofinanziamento della Fondazione Pisa. Una di queste è all’ingresso, dove si incontrano subito alcuni pesci d’acqua dolce che, seppur vicini (vivono nel bacino dell’Arno e del Serchio), “non sono oggi molto comuni perché in affanno a causa della competizione con altre specie introdotte dall’esterno”, spiega il direttore del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa Damiano Marchi. “Questa nuova sala, inaugurata a giugno – continua - è un modo per sensibilizzare il visitatore sulla biodiversità acquatica del territorio e anche sulla sua conservazione”. Si aggiunge poi il rinnovamento della ‘Galleria dell’evoluzione’ (la seconda sala), realizzzata anche grazie al laboratorio di restauro del Miseo. Qui ci sono esemplari provenienti da tutto il mondo: dal pesce palla del Nilo al famosissimo Axolotl (con Minecraft). “Abbiamo deciso di rinnovare l’acquario con la volontà di trasmettere un messaggio sulla conservazione delle acque dolci, che sono a rischio come ambiente naturale”, sottolinea Paola Nicolosi, referente dell’Acquario. Quest’ultimo, ospitato nell’edificio della Certosa calcesana, è composto anche da due sale dedicate alle aree geografiche del mondo e da un’altra sezione con le carpe giapponesi, oltre ai due spazi rinnovati.