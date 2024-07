Da Pisa al mare in bus: un servizio già esistente, ma che è stato potenziato per la stagione estiva 2024. Tutte le novità, dagli orari alle linee interessate, dalle comodità della digitalizzazione del servizio alla campagna di comunicazione e promozione, sono state presentate insieme da Comune di Pisa e Autolinee Toscane. L'appuntamento si è svolto in piazza XX Settembre nella mattina di martedì 10 luglio, con il sindaco di Pisa Michele Conti, l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli, Luca Barsaglini capo movimento per la provincia di Pisa e Riccardo Nannipieri, coordinatore marketing, brand comunicazione dipartimento Nord.

Oltre a ciò che riguarda prettamente il servizio di collegamento tra Pisa e il litorale, attivo già dall'11 giugno e in vigore fino al 31 agosto, il direttore commerciale, marketing e tecnologie di Autolinee Toscane Andrea Buonomini ha poi spiegato che "la campagna di comunicazione 'Pisa-Mare in Bus' è stata ideata e realizzata per aiutare residenti e turisti a raggiungere la costa pisana in modo facile, etico e sostenibile, utilizzando l’autobus. Anche questa azione congiunta fra Comune e Autolinee Toscane fa parte di un mosaico più ampio, che oltre ai collegamenti col Litorale attraverso le Linee 10 e 20 che da Pisa raggiungono Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone, prevede anche la Linea 26 per il Parco Regionale Migliarino, San Rossore. Ma anche le Linee 1+, 25 per Piazza dei Miracoli e Murales 'Tuttomondo' e le Linee 1+, 5, 25, 26 per Palazzo Blu. Un sistema di trasporto pubblico che consente a cittadini e visitatori di arrivare a pochi metri dalla destinazione turistica o culturale desiderata a bordo dei nostri bus".