Il Bastione del Parlascio ai Bagni di Nerone apre le porte ai cittadini e turisti da venerdì 12 luglio, con l'inaugurazione pubblica organizzata dal Comune di Pisa alle 18.30, con la presenza del sindaco di Pisa Michele Conti, il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa, l'assessore al turismo Paolo Pesciatini, il presidente di Fondazione Pisa Stefano Del Corso, l'architetto curatore del progetto Marco Guerrazzi e la responsabile di CoopCulture - ATI Mura di Pisa, Michela Pezzini.

1,2 milioni di euro è l’ammontare della spesa per la restaurazione: 300mila euro il finanziamento comunale, 900mila euro sono stati invece forniti dalla Fondazione Pisa. Gli interventi hanno toccato anche l'area esterna di Largo Parlascio, intorno ai Bagni di Nerone, riqualificata con il rifacimento di piccoli tratti di asfalto e la risistemazione dei marciapiedi in pietra che erano stati completamente divelti dalle radici dei pini affiorate in più punti, ora sostituiti con nuove piante.

Il Bastione offrirà un nuovo punto di accesso alle Mura di Pisa, fruibile anche da persone con disabilità e si lavora ancora per renderlo inoltre un futuro museo multimediale della storia di Pisa grazie a un finanziamento di 930mila euro dal Ministero del Turismo.

A partire da sabato il Bastione sarà aperto con gli stessi orari delle Mura, nei mesi di luglio e agosto dalle 10 alle 20. Per il primo weekend di apertura, sabato 13 e domenica 14 l'ingresso sarà gratuito per tutti i visitatori che vorranno vedere l'antica struttura e accedere alle Mura dal Parlascio.