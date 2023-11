Campionato Nazionale a squadre di Subbuteo Tradizionale: edizione pisana da record

Quasi in 300 da tutta Italia si sono riuniti a Pisa per la manifestazione. Presente anche il campione pisano d'adozione Andrea Piccaluga

Quello appena trascorso è stato un weekend sportivo importante per Pisa, che negli spazi del Palazzetto dello Sport 'Sergio Carlesi' ha ospitato il Campionato Nazionale a squadre di Subbuteo Tradizionale. 52 le formazioni in gara da tutta Italia - suddivise tra Serie A, Serie B e Serie C - composte ognuna da quattro atleti, e poi lo staff e le famiglie al seguito: si sono così contate circa trecento persone giunte in città per la manifestazione.

Sono numeri rilevanti per un movimento sportivo come quello del subbuteo e per questo tipo di competizione, disputata per la prima volta nel 2016 grazie alla forte volontà della FISCT di dare una dimensione organizzata e ufficiale a una disciplina con tanti appassionati sul territorio nazionale. Da qui il pieno supporto federale all'Atletico Pisa, il club cittadino di subbuteo che ha organizzato la manifestazione.

A portare a casa lo scudetto di questa edizione è stata la squadra delle Fiamme Azzurre Roma, formazione che, con la vittoria di ieri, ha aggiunto a una già lunga collezione di vittorie il suo primo titolo italiano in questa disciplina. Tre sono state invece le promozioni dalla serie B alla serie massima: i risultati sui campi hanno deciso che a conquistarle fossero le squadre SC Ascoli, CCT Roma e US Valponte. Anche la serie cadetta ha assegnato tre promozioni, andate a Subbuteo Casale (attuale detentore della Coppa Italia di questa disciplina), al Torino 2009 e al Palermo.

C'è grande soddisfazione da parte della Federazione e degli organizzatori: "L'impegno dietro alla riuscita di un evento di questo calibro, sia nella fase organizzativa che in quella realizzativa, è stato importante se pensiamo che è frutto del lavoro di solo una decina di persone" ha spiegato il presidente dell'Atletico Pisa, Lorenzo Aiani. "Ringrazio anche il Club Labronico, col quale in varie occasioni abbiamo sperimentato una proficua collaborazione, perché ci ha fornito tanti dei campi su cui si sono svolti i tornei di entrambi i giorni".

Il numero di partecipanti e i 56 campi gara segnano un record per le competizioni di subbuteo, sport di nicchia ma che ha visto proprio nella città di Pisa uno dei suoi momenti di maggior splendore: qui, infatti, negli anni '80 sono cresciuti numerosi talenti che hanno fatto la storia di questo sport. Tra essi, Andrea Piccaluga: intervenuto all'interno della manifestazione nella mattinata di domenica, ha ricevuto una maglia celebrativa dell’evento e una medaglia di rappresentanza coniata dalla FISCT.

Per il Comune di Pisa, che ha patrocinato l'evento, ha presenziato alle premiazioni degli atleti l'assessore allo Sport Frida Scarpa.